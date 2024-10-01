Ринок нерухомості в Чехії: як змінились ціни на житло — Finance.ua

Ринок нерухомості в Чехії: як змінились ціни на житло Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Ринок нерухомості в Чехії: як змінились ціни на житло

Ціни на квартири в Чехії у вересні не змінилися, будинки подешевшали, вартість оренди зросла.

Про це повідомляє ČTK з посиланням на дані компанії Valuo.

Ціни на купівлю житла

Зазначається, що найбільше зростання цін на квартири в річному обчисленні зафіксовано на квартири середньої площі — приблизно на 0,7%. Невеликі квартири в новобудовах подорожчали на понад 0,5%. За останні роки найбільше подорожчали невеликі квартири без ремонту, з 2020 року вони зросли на 72%. Найменше подорожчали великі квартири в хорошому стані — на 52,5% за чотири роки.

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Згідно з аналізом, ринок житла ще не повністю оговтався від падіння цін, яке почалося в середині 2022 року, в основному впали ціни на сімейні будинки, тоді як новобудови подорожчали. У вересні ціни на невеликі будинки в річному обчисленні знизилися на 5,7%, а на великі будинки — на 5,3%.

Ціни на нові середні будинки зросли на 1,5%, а великі новобудови — на 2,4%. Загалом, згідно з аналізом, невеликі нові будинки є найдорожчими. З 2020 року ціни на них зросли на 73%.

Різниця між пропозицією та фактичними цінами продажу

Дані Valua також показують, що різниця між пропозицією та фактичними цінами продажу вирівнялася у 2024 році. Для квартир різниця між ціною першої пропозиції та фактичною ціною продажу зменшилася з минулорічних 8,4% до 4%.

Ціни на оренду житла

Згідно з аналізом Valuo, можна спостерігати помірне зростання цін на оренду в усіх типах квартир. Найбільше зростання в річному обчисленні на 5,5% зафіксовано для невеликих квартир у дуже хорошому стані. Проте орендна плата в невеликих квартирах у хорошому стані також зросла на 5% у порівнянні з минулим роком.

Навпаки, найменше подорожчали великі квартири в новобудовах — на 3,9%.

У ČTK нагадали, що згідно з останніми даними Deloitte, у першому кварталі цього року середня ціна на квартири в Чехії зросла на 4% до 99 300 крон за квадратний метр. Орендна плата у другому кварталі зросла на 3,4% до 305 крон за квадратний метр. З аналізу порталу нерухомості FérMakléři.cz випливає, що старі сімейні будинки у другому кварталі подорожчали в середньому на 3,1% у річному обчисленні. Квадратний метр у Чехії коштував у середньому 38 571 крону.

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