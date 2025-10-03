У вересні Україна збільшила експорт електроенергії на 41%
У вересні порівняно з серпнем Україна збільшила експорт електроенергії на 41% до 635 тис. МВт-год.
Про це пише видання ExPro.
У повідомленні сказано, що цей показник є рекордним з початку інтеграції з ENTSO-E.
Найбільше електроенергії було експортовано до Угорщини, 40% від усіх обсягів.
Також зросли поставки до Польщі після тимчасового призупинення транскордонної торгівлі зі Словаччиною через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево.
Експорт до Польщі у вересні склав 97,3 тис. МВт-год, що майже в 5 разів більше за показник попереднього місяця.
Для порівняння, експорт електроенергії у вересні 2024 року був мінімальним — лише 764 МВт-год.
Проте з початку жовтня експорт електроенергії суттєво скоротився через похолодання та хмарну погоду.
Імпорт електроенергії у вересні 2025 року знизився на 47%, у порівнянні з попереднім місяцем — до майже 140 тис. МВт-год.
Поділитися новиною
Також за темою
У вересні Україна збільшила експорт електроенергії на 41%
ПФУ розпочав фінансування пенсій за жовтень
Яким буде курс євро та долара до 12 жовтня
Кожен тиждень «шатдауну» коштуватиме економіці США $15 млрд — Politico
Укрпошта запускає новий сервіс для користувачів OLX
Ірландія хоче збільшити виплати біженцям за добровільне повернення на батьківщину