У світі вичерпуються запаси золота — перспективних родовищ майже не залишилось
Запаси золота, яке можна видобути у світі, скоротилися до 57 тис. тонн.
Про це пише CNBC з посиланням на дані Геологічної служби США.
За весь час у світі видобуто 187 тис. тонн золота, переважно в Китаї, Південній Африці та Австралії.
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Обсяги видобутку золота стрімко зростали з 2008 року, але стабілізувалися у 2016−2018 роках, і з того часу нарощування видобутку поступово скорочується.
У 2023 році видобуток зріс лише на 0,5% порівняно з роком раніше. 2022 року зростання становило 1,35% у річному обчисленні, роком раніше — 2,7%, а 2020 року світове виробництво золота зафіксувало перше за десятиліття зниження на 1%.
Нове золото стає все важче знайти по всьому світу, оскільки багато перспективних родовищ уже розвідані, додають у Всесвітній раді з золота.
Промисловий видобуток золота є капіталомістким, потребує ретельної розвідки та розробки родовищ, і необхідно в середньому від 10 до 20 років, перш ніж копальня буде готова до виробництва.
Навіть під час процесу розвідки ймовірність того, що виявлення покладів переросте у розробку копальні, невелика: лише близько 10% світових родовищ золота містять достатньо металу, щоб гарантувати видобуток.
Крім того, багато золотовидобувних проєктів заплановано у віддалених районах, де потрібне налагодження інфраструктури (дороги, електрика, вода), що призводить до додаткових витрат на будівництво шахт.
«Стає все важче знайти золото, отримати дозвіл на його видобуток, фінансувати експлуатацію родовищ», — прокоментував голова департаменту ринкової стратегії WGC Джон Рід.
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