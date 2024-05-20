Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі загибелі президента Ірану — Finance.ua
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Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі загибелі президента Ірану

Банківські метали
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Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі загибелі президента Ірану
Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі загибелі президента Ірану
Золото підскочило до історичного максимуму, чому сприяв зростання оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система почне пом’якшувати монетарну політику цього року, а також зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході.
Про це повідомляє Bloomberg.
Золото подорожчало на 1,4% і досягло 2450,07 доларів за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд, досягнутий у квітні. На останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система зможе знизити вартість запозичень уже у вересні, і цей сценарій підтримає золото, оскільки за ним не виплачують відсотки.
Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі загибелі президента Ірану
Минулого тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як дані показали, що інфляція у квітні знизилася більше, ніж очікувалося. Це підтримало дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.

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Статус металу опинився в центрі уваги того, як 19 травня в густому тумані розбився вертоліт, на борту якого перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі. Ця новина посилила відчуття зростаючих геополітичних ризиків у всьому регіоні.
«Ралі золота викликано новинами через невизначеність щодо того, що сталося в Ірані», — сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник інституційних ринків ABC у Сіднеї. За його словами, безперечно, існує елемент поспішних висновків на основі дуже невеликої кількості інформації.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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