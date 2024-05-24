Ціна на срібло сягнула 10-річного максимуму — Finance.ua

Ціна на срібло сягнула 10-річного максимуму Сьогодні 16:14 — Банківські метали

Ціна на срібло сягнула 10-річного максимуму

Спот-продаж срібла перевищив 30 доларів за унцію, досягнувши найвищого рівня за понад десять років.

Про це пише Bloomberg

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Дорогоцінний метал у п’ятницю піднявся на 6,5% до 31,49 долара за унцію, що є найвищим показником з лютого 2013 року. Цього року він зріс на 32%, випередивши золото і зробивши його одним із найефективніших основних товарів року.

Ралі срібла відбувається на тлі зростання інтересу інвесторів, все більш сприятливого макроекономічного фону та прогнозованого четвертого річного дефіциту ринку.

За словами старшого стратега відділу сировинних товарів TD Securities Деніела Галі, прорив дорогоцінного металу до рівня 30 доларів може спровокувати значну купівельну активність біржових фондів, що збільшує ризик скорочення цін на срібло.

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