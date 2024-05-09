Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин — Finance.ua
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Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин

Банківські метали
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Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин
Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин
Національний банк України ввів валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.
Про це розповіли учасники круглого столу «Ринок продажу золота під час війни», проведеного «Фінансовим клубом».
За словами заступниці керівника управління міжбанківських операцій «ПриватБанку» Юлії Захарової, український ринок базувався саме на імпорті банківського металу.
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«Зараз жоден банк не здійснює імпорту. Немає імпорту — немає ринку», — пояснила вона.

Чому Нацбанк заборонив банкам ввозити золото

Національний банк України постановою № 18 заблокував ввезення золота через зростання попиту з боку населення.
«Під час періодів нестабільності виникає посилений попит на дорогоцінні метали. Оскільки цей попит неможливо задовольнити, виник дефіцит. По-перше, проблематично купити фізичний метал. По-друге, зросли ціни», — пояснив начальник управління дилінгових операцій РВС Банку Максим Марченко.
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Водночас директорка департаменту міжбанківського бізнесу РВС Банку Олена Іщенко зазначила, що через дефіцит на ринку ціна на золото в Україні вже на 10% вища за світову.
«У нас була спроба завозити метали під час війни. Після листування з НБУ ми все ж таки припинили цю діяльність», — сказала вона.

Скільки золота імпортувала Україна з 2020 року

Голова Асоціації учасників ринку банківських металів України Алла Іщенко повідомила про різке скорочення офіційного імпорту золота:
  • у 2020−2021 роках в Україну завозилося по 2 тонни золота;
  • у 2022−2023 роках — по 1 тонні;
  • у першому кварталі 2024 року — була завезена незначна кількість.
«За ці роки частка банківського золота в зливках найвищої проби не перевищувала навіть 0,2% від загального товарного імпорту в Україну», — зазначила вона.
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Іщенко зазначила, що практично все золото в Україну завозили банки, а суми були незначні:
  • у 2023-му в Україну ввезли золота на 78 млн доларів — на ту ж суму, що й секондхенду;
  • у 2021-му імпорт золота склав 111 млн дол. — дорівнював імпорту чемоданів, сумок і футлярів у грошовому вимірі.
Вона додала, що до початку повномасштабного вторгнення метали займали лише 2% від загального імпорту валют. Після початку — 0,85%.
За матеріалами:
Novyny.live
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