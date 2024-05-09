Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин Сьогодні 19:01 — Банківські метали

Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин

Національний банк України ввів валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

Про це розповіли учасники круглого столу «Ринок продажу золота під час війни», проведеного « Фінансовим клубом ».

За словами заступниці керівника управління міжбанківських операцій «ПриватБанку» Юлії Захарової, український ринок базувався саме на імпорті банківського металу.

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«Зараз жоден банк не здійснює імпорту. Немає імпорту — немає ринку», — пояснила вона.

Чому Нацбанк заборонив банкам ввозити золото

Національний банк України постановою № 18 заблокував ввезення золота через зростання попиту з боку населення.

«Під час періодів нестабільності виникає посилений попит на дорогоцінні метали. Оскільки цей попит неможливо задовольнити, виник дефіцит. По-перше, проблематично купити фізичний метал. По-друге, зросли ціни», — пояснив начальник управління дилінгових операцій РВС Банку Максим Марченко.

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Водночас директорка департаменту міжбанківського бізнесу РВС Банку Олена Іщенко зазначила, що через дефіцит на ринку ціна на золото в Україні вже на 10% вища за світову.

«У нас була спроба завозити метали під час війни. Після листування з НБУ ми все ж таки припинили цю діяльність», — сказала вона.

Скільки золота імпортувала Україна з 2020 року

Голова Асоціації учасників ринку банківських металів України Алла Іщенко повідомила про різке скорочення офіційного імпорту золота:

у 2020−2021 роках в Україну завозилося по 2 тонни золота;

у 2022−2023 роках — по 1 тонні;

у першому кварталі 2024 року — була завезена незначна кількість.

«За ці роки частка банківського золота в зливках найвищої проби не перевищувала навіть 0,2% від загального товарного імпорту в Україну», — зазначила вона.

Іщенко зазначила, що практично все золото в Україну завозили банки, а суми були незначні:

у 2023-му в Україну ввезли золота на 78 млн доларів — на ту ж суму, що й секондхенду;

у 2021-му імпорт золота склав 111 млн дол. — дорівнював імпорту чемоданів, сумок і футлярів у грошовому вимірі.

Вона додала, що до початку повномасштабного вторгнення метали займали лише 2% від загального імпорту валют. Після початку — 0,85%.

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