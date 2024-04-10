Ціни на золото можуть зрости до 3500 доларів до кінця 2025 року: яка причина — Finance.ua
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Ціни на золото можуть зрости до 3500 доларів до кінця 2025 року: яка причина

Банківські метали
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Ціни на золото можуть зрости до 3500 доларів до кінця 2025 року: яка причина
Ціни на золото можуть зрости до 3500 доларів до кінця 2025 року: яка причина
Ціни на золото можуть злетіти до 3500 доларів за унцію до кінця 2025 року, якщо інфляція почне зростати.
Про це повідомляє Business Insider з посиланням на прогноз президента Yardeni Research Еда Ярдені.
Голова Yardeni Research прогнозує, що до кінця наступного року ціни на золото можуть зрости до 3500 доларів або на 49%. Це пов’язано з тим, що інфляція може піти тим шляхом, яким вона пішла в 1970-х роках, коли ціни почали зростати по спіралі й золото подорожчало з 35 доларів за унцію до піка в 665 доларів за унцію.
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«Ціна на золото злітає на новий високий рівень. Ще одна спіраль „зарплата-ціни“, пов’язана зі зростанням цін на нафту, буде дуже нагадувати Велику інфляцію 1970-х років, коли ціна на золото злетіла до небес. За такого сценарію ціна на золото до 2025 року може скласти $3,000-$3,500 за унцію, що є реалістичною ціллю», — сказав Ярдені в записці для клієнтів.

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Зауважимо, ціни на золото 8 квітня продовжують зростати та оновили історичний максимум уже вчотирнадцяте від початку року.
Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї.
За матеріалами:
Економічна Правда
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