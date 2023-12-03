Золото та алмази: як і де розвивається промисловість в Україні — Finance.ua

Золото та алмази: як і де розвивається промисловість в Україні Сьогодні 21:02

Золото та алмази: як і де розвивається промисловість в Україні, www.mgsrefining.com

Окрім вугілля Донеччина багата на каолін, поварену сіль, ртутну руду, циркон, графіт, а також золото.

Золотодобувна промисловість України почала розвиватися в останні роки XX століття. Винятком стала розвідка Мужіївського родовища в Закарпатській області, відомого ще з XII століття, йдеться у статті Finance.ua.

В Україні відкрито більше тисячі золоторудних об'єктів. У Донецькому регіоні - близько 60, у межах Українського щита — 650, ще понад 300 — в Карпатській золотоносній провінції.

Золоторудний потенціал України становить близько 3 тис. тонн. Зокрема, в Карпатах запаси золота сягають 55 тонн, загальні прогнозні ресурси Донбасу — 400 тонн. Та головною золотоносною територією вважається Український щит — його загальні прогнозні ресурси становлять 2,4 тис. тонн золота.

За оцінками експертів, 1997 року знайдені й оцінені запаси золота в Україні складали близько 7 трлн дол.

Проте в Україні видобуток золота практично не здійснюється. Однією з причин відсутності розробки українських родовищ золота є недовивченість надр. Іншою перепоною є складність запуску технологічного процесу та початку видобування золота.

Алмази

У межах території України є три райони джерел алмазів — північ Волино-Подільської плити, центральна частина Українського щита та Приазовський масив і зона його зчленування з Донбасом.

Ще з 50-х років XX століття в Донецькій, Запорізькій, Вінницькій та Хмельницькій областях знаходили кристали алмазів, правда, дуже дрібні. Але тоді вийти на саму кімберлітову трубку не вдалося.

За часів СРСР це й не було актуальним, бо всі можливі кошти спрямовувалися в Якутію, на розробку наперед відомих родовищ алмазів. Наразі третина всіх алмазів у світі видобувається в росії. Ще 25% - в Ботсвані, Південна Африка, а третє місце за обсягом видобутку дорогоцінних каменів з 13% посідає Канада.

Провести масштабні роботи з глибинним бурінням і чималими пробами в Україні вдалося лише в 90-х. У 1999 році президент України підписав указ про посилення фінансування робіт із пошуку алмазів. Утім, тих крихт, що спрямовувалися в галузь не вистачило на вивчення бодай одного, найперспективнішого, алмазоносного об'єкта.

Розробка одного алмазного родовища коштує близько 300 млн дол. Але за умови вдалої розробки кожний вкладений у неї долар окупається в сотні разів.

Давайте детальніше оглянемо наші багатства, а також познайомимося з кількома теоріями, відповідно до яких рф окрім чисто ідеологічної причини напала на Україну через ресурси.

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