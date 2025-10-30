0 800 307 555
укр
Україна запропонувала Японії розширити ринок для вітчизняної агропродукції

36
Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик звернувся до представників Міністерства сільського, лісового та водного господарств Японії з проханням розширити доступ української продукції, зокрема м’яса птиці, на ринки Японії.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Під час зустрічі між українським і японським міністерствами сторони обговорили можливості для поглиблення співпраці в аграрній сфері, зокрема впровадження інноваційних агротехнологій, використання супутникових даних для моніторингу стану посівів та застосування роботизованих технологій для вирощування овочів.
Сторони обговорили також питання розширення експорту українських агропродуктів, включаючи мед, соняшникову олію та цукор, на ринки Японії, ЄС і США тощо.
«Японія надає велику допомогу українським фермерам протягом майже чотирьох років. І ми дуже вдячні за це. Сьогодні вже не перша велика зустріч з японським бізнесом, і я бачу великі перспективи розвитку нашої співпраці. У синергії з японськими технологіями ми можемо підвищити конкурентоспроможність українських аграріїв на світовому ринку», — зауважив заступник міністра.
За матеріалами:
Укрінформ
