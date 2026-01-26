0 800 307 555
У рф готуються до масштабної хвилі закриття бізнесу

У росії готуються до масштабної хвилі закриття підприємств малого та середнього бізнесу. Це внаслідок бюджетної кризи, викликаної війною.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
На тлі підвищення системи ПДВ та обмеження доступу до спрощеної оподаткування фінансові аналітики прогнозують закриття до 30% компаній, які працюють у секторах малого та середнього бізнесу.
Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. У короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте останнім часом держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків.
В умовах зростання виробничих витрат і стагнації економіки кремль знову обирає найпростіший шлях — перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.
Поки пропаганда розповідає, як росія «стійко використовує санкції» та малює «путінське економічне диво», насправді економіка дедалі більше виснажується.
Раніше путін підписав закон, який із 2026 року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників. Замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується «постійний антикорупційний контроль». Він буде закритим і повністю керованим державою. На практиці це означає демонтаж навіть формальної прозорості.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
