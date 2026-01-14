Вперше за 5 років впали обсяги торгівлі Китаю з рф Сьогодні 20:29

Торгівля Китаю з росією у 2025 році скоротилася з рекордного рівня 2024 року і впала вперше за п’ять років.

Про це пише Reuters, посилаючись на дані китайської митниці.

Загальний обсяг торгівлі становив 1,63 трильйона юанів (234 млрд доларів), а спад відбувся на тлі падіння попиту на китайські автомобілі в росії та падіння вартості імпорту Китаєм російської сирої нафти.

Двостороння торгівля в юанях у 2025 році скоротилася на 6,5% з рекордних 1,74 мільярда юанів у 2024 році.

Цей спад завершив зростання, яке відбувалося чотири роки поспіль. Останній спад стався у 2020 році, коли перебої, пов’язані з COVID-19, вплинули на торгівлю.

Китайський експорт до Росії торік скоротився на 9,9%, тоді як імпорт з Росії знизився на 3,4%. У доларовому еквіваленті обсяг двосторонньої торгівлі становив $228,1 млрд (спад на 6,9%).

Тільки у грудні експорт з Китаю до росії зріс на 2,2%, перервавши восьмимісячне зниження, тоді як імпорт різко зріс на 17,1%.

За матеріалами:

