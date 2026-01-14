0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вперше за 5 років впали обсяги торгівлі Китаю з рф

18
Торгівля Китаю з росією у 2025 році скоротилася з рекордного рівня 2024 року і впала вперше за п’ять років.
Про це пише Reuters, посилаючись на дані китайської митниці.
Загальний обсяг торгівлі становив 1,63 трильйона юанів (234 млрд доларів), а спад відбувся на тлі падіння попиту на китайські автомобілі в росії та падіння вартості імпорту Китаєм російської сирої нафти.
Двостороння торгівля в юанях у 2025 році скоротилася на 6,5% з рекордних 1,74 мільярда юанів у 2024 році.
Цей спад завершив зростання, яке відбувалося чотири роки поспіль. Останній спад стався у 2020 році, коли перебої, пов’язані з COVID-19, вплинули на торгівлю.
Китайський експорт до Росії торік скоротився на 9,9%, тоді як імпорт з Росії знизився на 3,4%. У доларовому еквіваленті обсяг двосторонньої торгівлі становив $228,1 млрд (спад на 6,9%).
Тільки у грудні експорт з Китаю до росії зріс на 2,2%, перервавши восьмимісячне зниження, тоді як імпорт різко зріс на 17,1%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems