Вперше за 5 років впали обсяги торгівлі Китаю з рф
Торгівля Китаю з росією у 2025 році скоротилася з рекордного рівня 2024 року і впала вперше за п’ять років.
Про це пише Reuters, посилаючись на дані китайської митниці.
Загальний обсяг торгівлі становив 1,63 трильйона юанів (234 млрд доларів), а спад відбувся на тлі падіння попиту на китайські автомобілі в росії та падіння вартості імпорту Китаєм російської сирої нафти.
Двостороння торгівля в юанях у 2025 році скоротилася на 6,5% з рекордних 1,74 мільярда юанів у 2024 році.
Цей спад завершив зростання, яке відбувалося чотири роки поспіль. Останній спад стався у 2020 році, коли перебої, пов’язані з COVID-19, вплинули на торгівлю.
Китайський експорт до Росії торік скоротився на 9,9%, тоді як імпорт з Росії знизився на 3,4%. У доларовому еквіваленті обсяг двосторонньої торгівлі становив $228,1 млрд (спад на 6,9%).
Тільки у грудні експорт з Китаю до росії зріс на 2,2%, перервавши восьмимісячне зниження, тоді як імпорт різко зріс на 17,1%.
