У разі призупинення трудового договору людина може отримати субсидію: умови — Finance.ua

У разі призупинення трудового договору людина може отримати субсидію: умови Сьогодні 09:26 — Особисті фінанси

Під час дії воєнного стану часто має місце призупинення трудового договору. Чи можна в такому випадку претендувати на субсидію, розповіли в Пенсійному фонді України.

Отже, отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у разі призупинення дії трудового договору можна, якщо за людину сплачували (або вона сплачувала за себе сама) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням за субсидією (наприклад, якщо ви звернулися за субсидією в грудні, тобто в четвертому кварталі, ЄСВ має бути сплачене за квітень, травень та червень).

Читайте також Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки

Це передбачено постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Довідка Finance.ua:

якщо члени сім’ї, які зареєстровані, але фактично не проживають за вказаною в реєстраційних даних адресою, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце свого проживання, тоді дохід таких членів сім’ї при розрахунку субсидії не враховується;



евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію. Як її оформити — розповіли за посиланням;

за 2022 рік на всі соціальні виплати держава спрямувала близько 800 млрд грн.

Соціальна інформаційна платформа За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.