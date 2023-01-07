У разі призупинення трудового договору людина може отримати субсидію: умови — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У разі призупинення трудового договору людина може отримати субсидію: умови

Особисті фінанси
22
Під час дії воєнного стану часто має місце призупинення трудового договору. Чи можна в такому випадку претендувати на субсидію, розповіли в Пенсійному фонді України.
Отже, отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у разі призупинення дії трудового договору можна, якщо за людину сплачували (або вона сплачувала за себе сама) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням за субсидією (наприклад, якщо ви звернулися за субсидією в грудні, тобто в четвертому кварталі, ЄСВ має бути сплачене за квітень, травень та червень).
Читайте також
Це передбачено постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Довідка Finance.ua:

  • якщо члени сім’ї, які зареєстровані, але фактично не проживають за вказаною в реєстраційних даних адресою, нададуть підтверджуючі документи про фактичне місце свого проживання, тоді дохід таких членів сім’ї при розрахунку субсидії не враховується;
  • евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію. Як її оформити — розповіли за посиланням;
  • за 2022 рік на всі соціальні виплати держава спрямувала близько 800 млрд грн.
За матеріалами:
Соціальна інформаційна платформа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.