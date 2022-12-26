Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки — Finance.ua

Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки

Українським громадянам держава гарантує два види допомоги на оплату житлово-комунальних послуг: пільги та субсидії. Однак законодавство України забороняє отримувати їх одночасно.

Про це повідомляє Telegram-канал «Соціалка.ua»

Так, громадяни у складі домогосподарства мають право на отримання субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. Проте оформити можна лише одну з виплат. Українці на власний розсуд можуть обирати, який вид допомоги краще отримувати.

Про це йдеться у пункті 13 «Положення про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою уряду від 21 жовтня 1995 року 848 (зі змінами).

При цьому у разі, якщо пільговик не проживає за місцем прописки, на домогосподарство можна оформити субсидію. Але для цього потрібно мати відповідні докази, щоб передати в органи Пенсійного фонду.

Нагадаємо, у 2023 році багато громадян України не зможуть оформити житлову субсидію. Причина в тому, що в бюджеті наступного року на субсидії передбачено менше коштів, ніж цього року, попереджають експерти.

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