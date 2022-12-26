Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки — Finance.ua
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Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки

Особисті фінанси
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Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки
Субсидії та пільги: чи можна одночасно отримувати дві допомоги на оплату комуналки
Українським громадянам держава гарантує два види допомоги на оплату житлово-комунальних послуг: пільги та субсидії. Однак законодавство України забороняє отримувати їх одночасно.
Про це повідомляє Telegram-канал «Соціалка.ua».
Так, громадяни у складі домогосподарства мають право на отримання субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. Проте оформити можна лише одну з виплат. Українці на власний розсуд можуть обирати, який вид допомоги краще отримувати.
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Про це йдеться у пункті 13 «Положення про порядок призначення житлових субсидій», затвердженого постановою уряду від 21 жовтня 1995 року 848 (зі змінами).
При цьому у разі, якщо пільговик не проживає за місцем прописки, на домогосподарство можна оформити субсидію. Але для цього потрібно мати відповідні докази, щоб передати в органи Пенсійного фонду.
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Нагадаємо, у 2023 році багато громадян України не зможуть оформити житлову субсидію. Причина в тому, що в бюджеті наступного року на субсидії передбачено менше коштів, ніж цього року, попереджають експерти.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
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За матеріалами:
Novyny.live
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