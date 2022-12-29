Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат — Finance.ua

Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат Сьогодні 10:25 — Особисті фінанси

Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат

Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці», — сказано в повідомленні.

Зробити це можна, зателефонувавши:

1) до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545;

2) до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте (контакти можна знайти за посиланням ).

У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою. Потрібно надати таку інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові;

адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;

паспортні дані;

номер телефону;

спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);

нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання.

Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас відділення Ощадбанк у — без відкриття рахунку.

Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте.

Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно — кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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