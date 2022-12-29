Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат — Finance.ua

Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат
Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці», — сказано в повідомленні.
Зробити це можна, зателефонувавши:
1) до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545;
2) до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте (контакти можна знайти за посиланням).
У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою. Потрібно надати таку інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;
- паспортні дані;
- номер телефону;
- спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);
- нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання.
Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас відділення Ощадбанку — без відкриття рахунку.
Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте.
Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно — кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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