Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат

Особисті фінанси
31
Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат
Як внутрішньому переселенцю зробити переадресацію своїх соціальних виплат
Евакуація не стане на заваді в отриманні пенсії, субсидії чи соціальної допомоги у будь-якому регіоні країни. Для цього потрібно лише зробити переадресацію.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Виплати, які ви раніше отримували на поштовому відділенні Укрпошти за місцем свого проживання, необхідно переадресувати на зручне для вас відділення на новому місці», — сказано в повідомленні.
Зробити це можна, зателефонувавши:
1) до контакт-центру Укрпошти за номером: 0 800 300 545;
2) до сервісного центру Пенсійного фонду у регіоні, де ви зараз перебуваєте (контакти можна знайти за посиланням).
Читайте також
У розмові з оператором повідомте, що бажаєте отримати пенсію чи грошову допомогу за новою адресою. Потрібно надати таку інформацію:
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • адресу, на яку ви отримували виплати до евакуації;
  • паспортні дані;
  • номер телефону;
  • спосіб отримання виплати (на поштове відділення або за домашньою адресою);
  • нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу нового місця проживання.
Переадресацію з Укрпошти також можна здійснити на зручне для вас відділення Ощадбанку — без відкриття рахунку.
Місце для вашої реклами
Для цього потрібно звернутися із заявою (телефоном або особисто) до сервісного центру Пенсійного фонду України або до органу соцзахисту населення у регіоні, де ви зараз перебуваєте.
Якщо ж виплати вам надходили на банківський рахунок (картку), після переїзду нічого робити не потрібно — кошти й надалі надходитимуть на той же рахунок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.