У Польщі порушники ПДР можуть сплатити штраф частинами: як це працює — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі порушники ПДР можуть сплатити штраф частинами: як це працює

Світ
23
У Польщі порушники ПДР можуть сплатити штраф частинами: як це працює
У Польщі порушники ПДР можуть сплатити штраф частинами: як це працює
Польські водії, які порушили правила дорожнього руху, можуть сплатити штраф частинами, якщо сума є надто великою для їхнього бюджету.
Видання inpoland розповідає, у яких випадках можна скористатися послугою.

Що враховується при розгляді заяви

Процедура сплати штрафу частинами є централізованою, нею займається Перша податкова адміністрація в Ополі.
Читайте також
Подання заявки не гарантує автоматичну можливість розстрочки погашення. Кожен випадок розглядається індивідуально.
Податкова ретельно аналізує ситуацію заявника, беручи до уваги низку факторів, включаючи його фінансове та сімейне становище, стан здоров’я.

Як скористатися послугою

Потрібно подати заяву, яку можна завантажити з веб-сайту Першої податкової служби в Ополе. До заяви необхідно додати підтвердження сплати державного збору в розмірі 10 злотих.
Від сплати цього збору звільняються лише люди, які отримують соціальну допомогу через малозабезпеченість (за наявності актуальної довідки).
Читайте також
Також до заяви треба додати копію штрафу та документи, що підтверджують життєву ситуацію заявника (наприклад, листок непрацездатності, трудовий договір, довідка про безробіття, пенсійне посвідчення тощо).
У заяві слід вказувати конкретні суми доходів і витрат. Важливо пояснити, чому одноразове погашення штрафу буде занадто великим тягарем для бюджету заявника.
Заявку на розстрочку можна надіслати поштою до Мандатного центру в Нисі (ul. Stanisława Moniuszki 9/10, 48−300 Nysa) або онлайн: через платформу ePUAP або портал eUrząd Skarbowy. Також є можливість подати документи в офіс особисто.
Читайте також
Голова Першої податкової служби в Ополе має чітко визначені повноваження у сфері штрафних санкцій. Він не має права замінити штраф на громадські роботи чи інші види покарання.
Його повноваження обмежуються виключно наданням полегшення погашення, наприклад відстроченням терміну платежу, списанням боргу або розподілом його на частини.
За матеріалами:
inpoland
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.