У Польщі порушники ПДР можуть сплатити штраф частинами: як це працює — Finance.ua

У Польщі порушники ПДР можуть сплатити штраф частинами: як це працює Сьогодні 09:10 — Світ

У Польщі порушники ПДР можуть сплатити штраф частинами: як це працює

Польські водії, які порушили правила дорожнього руху, можуть сплатити штраф частинами, якщо сума є надто великою для їхнього бюджету.

Видання inpoland розповідає , у яких випадках можна скористатися послугою.

Що враховується при розгляді заяви

Процедура сплати штрафу частинами є централізованою, нею займається Перша податкова адміністрація в Ополі.

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Подання заявки не гарантує автоматичну можливість розстрочки погашення. Кожен випадок розглядається індивідуально.

Податкова ретельно аналізує ситуацію заявника, беручи до уваги низку факторів, включаючи його фінансове та сімейне становище, стан здоров’я.

Як скористатися послугою

Потрібно подати заяву, яку можна завантажити з веб-сайту Першої податкової служби в Ополе. До заяви необхідно додати підтвердження сплати державного збору в розмірі 10 злотих.

Від сплати цього збору звільняються лише люди, які отримують соціальну допомогу через малозабезпеченість (за наявності актуальної довідки).

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Також до заяви треба додати копію штрафу та документи, що підтверджують життєву ситуацію заявника (наприклад, листок непрацездатності, трудовий договір, довідка про безробіття, пенсійне посвідчення тощо).

У заяві слід вказувати конкретні суми доходів і витрат. Важливо пояснити, чому одноразове погашення штрафу буде занадто великим тягарем для бюджету заявника.

Заявку на розстрочку можна надіслати поштою до Мандатного центру в Нисі (ul. Stanisława Moniuszki 9/10, 48−300 Nysa) або онлайн: через платформу ePUAP або портал eUrząd Skarbowy. Також є можливість подати документи в офіс особисто.

Голова Першої податкової служби в Ополе має чітко визначені повноваження у сфері штрафних санкцій. Він не має права замінити штраф на громадські роботи чи інші види покарання.

Його повноваження обмежуються виключно наданням полегшення погашення, наприклад відстроченням терміну платежу, списанням боргу або розподілом його на частини.

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