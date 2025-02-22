У Польщі запропонували удвічі збільшити виплату «800 Плюс» — Finance.ua

У Польщі запропонували удвічі збільшити виплату «800 Плюс» Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

У Польщі запропонували удвічі збільшити виплату «800 Плюс»

Польський депутат Норберт Пєтриковський запропонував підвищити допомогу «800 Плюс» до 1600 злотих, але лише на першу дитину.

Про це повідомляє inpoland.net.pl

Зазначимо, що стартувала програма 1 квітня 2016 року, тоді вона мала назву «500 Плюс». Спочатку кошти виплачувалися на другу та кожну наступну дитину.

З 2019 року програма почала діяти для всіх дітей, віком до 18 років.

У 2024 році виплату було збільшено до 800 злотих. Подавати заяву на призначення виплати потрібно 1 раз на рік. Прийом заяв триває з 1 лютого до 30 квітня.

Натомість депутат від Polska 2050 Норберт Пєтриковський пропонує збільшити «800 Плюс» до 1600 на першу дитину. Він стверджує, що підвищення виплати не буде великим тягарем для бюджету. Політик вважає, що така державна допомога допоможе людям зважитися на народження першої дитини. Він пояснив, що Польща займаємо третє місце з кінця в Європі за народжуваністю. На останньому місці Мальта, на другому — охоплена війною Україна.

Наразі невідомо, як до цієї пропозиції поставляться колеги по коаліції з інших партій. Нещодавно міністр сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дзем’янович-Бонк повідомила, що жодних змін щодо можливої ​​індексації допомоги «800 Плюс» не планується.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, нещодавно у Польщі внесли пропозицію, щоб українські біженці могли отримувати цю виплату лише за умови фактичного проживання, працевлаштування та сплати податків у Польщі.

Це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що Польщі варто попрацювати над зміною закону, аби пільги на кшталт «800+» отримували українці лише за умови, що вони живуть, працюють і сплачують податки в Польщі. На його думку, ця пропозиція «є здоровим глуздом і буде вигідною для Польщі».

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