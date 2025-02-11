Що перевіряє ZUS при подачі заявки на «800 Плюс» іноземцями — Finance.ua

Що перевіряє ZUS при подачі заявки на «800 Плюс» іноземцями Сьогодні 19:47 — Особисті фінанси

Що перевіряє ZUS при подачі заявки на «800 Плюс» іноземцями

За даними ZUS, у 2024 році допомогу 800 Плюс отримували 508,9 тисячі дітей-іноземців, у 2023 їх було на 70 тисяч більше. Право на отримання цих виплат мають усі іноземці, які легально проживають у Польщі зі своїми дітьми та мають карту побиту з приміткою «доступ до ринку праці» (dostęp do rynku pracy).

Про це пише inpoland.net.pl

Однак на сьогодні ZUS не перевіряє, чи працює заявник, тому виплата не залежить від працевлаштування іноземця. В установі пояснили, що наразі для призначення допомоги необхідно, щоб іноземець перебував у Польщі з дітьми на законних підставах, а «не був тут як турист».

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Українські діти для призначення 800 Плюс повинні бути залучені до польської системи освіти. На підтвердження цього українські учні мають бути зареєстровані зареєстровані в System Informacji Oswiatowej (SIO). Батьки не можуть зробити цього самостійно, тому їм потрібно звернутися до керівництва закладу освіти та з’ясувати, чи внесені дані дитини до цього реєстру.

Подати заявку на призначення 800 Плюс можна виключно онлайн:

Emp@tia,

PUE ZUS,

mZUS,

електронний банкінг.

Довідка Finance.ua:

Раніше у Польщі подали до Сейму проєкт поправок до закону, аби допомогу на дітей у розмірі 800+ злотих отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.

Це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що Польщі варто попрацювати над зміною закону, аби пільги на кшталт «800+» отримували українці лише за умови, що вони живуть, працюють і сплачують податки в Польщі. На його думку, ця пропозиція «є здоровим глуздом і буде вигідною для Польщі».

До слова, 88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу «800+» лише працюючим мігрантам, які сплачують податки.

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