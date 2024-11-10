У Польщі підсумували обсяги допомоги Україні — Finance.ua

У Польщі підсумували обсяги допомоги Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна надала Україні більше допомоги пропорційно до ВВП, ніж будь-яка інша держава.
Про це повідомляє видання Polsat.
Ця заява прозвучала у відповідь на коментарі президента України Володимира Зеленського.
Президент зазначив, що Україна просила Польщу збивати російські ракети над газосховищем у Стрию, та натякнув на те, що Варшава не виконала обіцянку передати бойові літаки МіГ-29.
На пресконференції в Ольштині Сікорський підкреслив, що Польща зібрала всі дані про свою військову, економічну, гуманітарну та фінансову допомогу Україні, зокрема напередодні 1000-го дня війни.
Він наголосив, що Польща прагне підтримувати Україну, проте, як прифронтова країна, також стикається з власними безпековими викликами від росії.
За словами міністра, хоча Київ і Варшава мають розбіжності у деяких аспектах, стратегічна згода між країнами зберігається.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також прокоментував ситуацію, зазначивши, що Польща передала Україні значну кількість військової техніки, але питання збиття ракет — це рішення, яке має ухвалюватися на рівні НАТО, а не окремою країною. На даний момент НАТО не надало такого дозволу.
Нагадаємо, за словами виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Євросоюз та його держави-члени надали Україні 118 мільярдів євро допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною