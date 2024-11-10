У Польщі підсумували обсяги допомоги Україні — Finance.ua

У Польщі підсумували обсяги допомоги Україні Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

У Польщі підсумували обсяги допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна надала Україні більше допомоги пропорційно до ВВП, ніж будь-яка інша держава.

Про це повідомляє видання Polsat.

Ця заява прозвучала у відповідь на коментарі президента України Володимира Зеленського.

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Президент зазначив, що Україна просила Польщу збивати російські ракети над газосховищем у Стрию, та натякнув на те, що Варшава не виконала обіцянку передати бойові літаки МіГ-29.

На пресконференції в Ольштині Сікорський підкреслив, що Польща зібрала всі дані про свою військову, економічну, гуманітарну та фінансову допомогу Україні, зокрема напередодні 1000-го дня війни.

Він наголосив, що Польща прагне підтримувати Україну, проте, як прифронтова країна, також стикається з власними безпековими викликами від росії.

За словами міністра, хоча Київ і Варшава мають розбіжності у деяких аспектах, стратегічна згода між країнами зберігається.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також прокоментував ситуацію, зазначивши, що Польща передала Україні значну кількість військової техніки, але питання збиття ракет — це рішення, яке має ухвалюватися на рівні НАТО, а не окремою країною. На даний момент НАТО не надало такого дозволу.

118 мільярдів євро допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Нагадаємо, за словами виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Євросоюз та його держави-члени надали Українідопомоги від початку повномасштабного російського вторгнення.

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