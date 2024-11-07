Уряд Польщі планує запровадити «податок на відпустку» — Finance.ua

Уряд Польщі планує запровадити «податок на відпустку» Сьогодні 04:29 — Світ

Уряд Польщі планує запровадити «податок на відпустку»

Уряд Польщі готує спеціальний туристичний збір для тих, хто відпочиватиме в Польщі та за її межами.

Про це повідомило видання «Rzeczpospolita», пише inpoland.net.pl.

Минулого тижня у Лохуві біля Варшави відбулася зустріч представників туристичної галузі з міністром туризму Славоміром Нітрасом. На зустрічі сторони обговорювали майбутні зміни у туристичному законодавстві, а саме запровадження «туристичного збору». У соцмережах його вже охрестили «податком на відпустку». Такого оподаткування немає ніде в світі.

Що ж це за податок?

Згідно з пропозицією, кожен відпочивальник сплачуватиме 1 злотий за кожну зірку, присуджену готелям та іншим закладам розміщення. Чим більше зірочок, тим більше доведеться заплатити. Міністерство ще має чітко класифікувати об’єкти, щоб розмір плати не викликав суперечок.

Згідно з підрахунками, цей податок має щорічно приносити 500−600 мільйонів злотих. За інформацією «RР», 60% потраплятимуть до місцевих органів самоврядування, 30% - Польській туристичній організації, 10% отримають маршалкові та податкові служби.

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Клієнти туристичних агенцій, які виїжджатимуть за кордон, також сплачуватимуть комісію. Однак ціни для таких туристів поки не розкрили.

У будь-якому разі, це поки що плани, а не офіційні пропозиції. Податок набуде чинності не раніше 2026 року.

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