Уряд Польщі планує запровадити «податок на відпустку» — Finance.ua
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Уряд Польщі планує запровадити «податок на відпустку»

Світ
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Уряд Польщі планує запровадити «податок на відпустку»
Уряд Польщі планує запровадити «податок на відпустку»
Уряд Польщі готує спеціальний туристичний збір для тих, хто відпочиватиме в Польщі та за її межами.
Про це повідомило видання «Rzeczpospolita», пише inpoland.net.pl.
Минулого тижня у Лохуві біля Варшави відбулася зустріч представників туристичної галузі з міністром туризму Славоміром Нітрасом. На зустрічі сторони обговорювали майбутні зміни у туристичному законодавстві, а саме запровадження «туристичного збору». У соцмережах його вже охрестили «податком на відпустку». Такого оподаткування немає ніде в світі.

Що ж це за податок?

Згідно з пропозицією, кожен відпочивальник сплачуватиме 1 злотий за кожну зірку, присуджену готелям та іншим закладам розміщення. Чим більше зірочок, тим більше доведеться заплатити. Міністерство ще має чітко класифікувати об’єкти, щоб розмір плати не викликав суперечок.
Згідно з підрахунками, цей податок має щорічно приносити 500−600 мільйонів злотих. За інформацією «RР», 60% потраплятимуть до місцевих органів самоврядування, 30% - Польській туристичній організації, 10% отримають маршалкові та податкові служби.
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Клієнти туристичних агенцій, які виїжджатимуть за кордон, також сплачуватимуть комісію. Однак ціни для таких туристів поки не розкрили.
У будь-якому разі, це поки що плани, а не офіційні пропозиції. Податок набуде чинності не раніше 2026 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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