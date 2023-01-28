У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі знанням української — Finance.ua

У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі знанням української Сьогодні 08:42 — Особисті фінанси

У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі знанням української

Починаючи з серпня 2022 року у Польщі фіксують пікове зростання попиту на україномовних працівників. Це пов’язують з тим, що на період січень — вересень 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній.

Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Як сказано в дослідженні компанії, ще кілька років тому запити серед роботодавців на працівників із знанням української в середньому складали 200 — 250 на рік. Вже в другій половині 2022 року кількість запитів вже перевищила тисячу, і динаміка продовжує зростати.

Кількість українських компаній у Польщі

У січні — вересні 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній. Загалом у Польщі нараховується понад 25 тис. компаній, в яких принаймні одним із акціонерів є українська компанія.

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За даними відкритих джерел, у Польщі нещодавно відкрили свої відділення: Нова Пошта, Розетка, Haski Managment. Також анонсували відкриття monobank , Дsz.Бізнес, Документ, Український Католицький Інститут, Мережа GastroFamily (Білий налив, БПШ, Mushlya), ресторани: Чорноморка, Галя Балувана, П’яна вишня, Gaga. Торгові марки: Три ведмеді, Лімо, Spell Chocolatе, будівельна компанія Євродім/Нова та багато інших.

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«З серпня 2022 року ми почали фіксувати кількість запитів саме на україномовних працівників. Українці у Польщі бажають працювати з українськими компаніями, щонайменше через можливість опинитись у звичному мовному середовищі. До того ж, це можливість отримати гарну посаду й без знання польської мови та працювати за кваліфікацією не нижче, ніж в Україні. Водночас й українські компанії також мають запит працювати з українцями» — каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

В агенції зазначають, що запити українських бізнесів, які переїжджають мають свою специфіку. Наприклад, таких працівників, як менеджери з продажу, український бізнес шукає серед поляків чи українців, які добре володіють польською мовою. Однак, якщо робота не вимагає зовнішньої комунікації, українські компанії прагнуть наймати українців.

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