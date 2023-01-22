Безпечне працевлаштування у Польщі: про що потрібно пам'ятати українцям — Finance.ua

Безпечне працевлаштування у Польщі: про що потрібно пам'ятати українцям Сьогодні 20:08 — Особисті фінанси

Безпечне працевлаштування у Польщі: про що потрібно пам'ятати українцям

За даними Польської прикордонної служби, з початку війни до Польщі виїхало 5,5 мільйонів українських біженців. Усі вони можуть легально працювати на території країни. Під час працевлаштування потрібно звертати увагу на специфіку й знати законодавство, яке регулює ринок праці. Щоб процес пошуку роботи не став негативним досвідом, пам’ятайте про наступне:

За вас відповідає ваш роботодавець

Саме роботодавець відповідає за всі бюрократичні процеси та формальності. Він повинен протягом перших двох тижнів після прийняття українця на роботу повідомити про працевлаштування у повітовий центр зайнятості.

Шукайте роботу на лише на перевірених ресурсах

Ми рекомендуємо звернути увагу на вакансії від повітових бюро праці . Додатково можна встановити на смартфон додаток «ePraca» чи самостійно звернутися до центру зайнятості . Також шукати вакансії можна на спеціальних сайтах. Обирайте лише надійні ресурси. Наприклад:

Просіть про допомогу, якщо це потрібно

Якщо ви потребуєте консультації, отримайте її в центрі служби зайнятості «Зелена лінія» на сайті чи подзвонивши за номером 195-24.

Безпека — пріоритет під час працевлаштування

На жаль, у сучасному світі існує багато пропозицій роботи, які можуть загрожувати вашій безпеці. Дотримуйтеся основних правил і будете певними, що обрали правильного роботодавця:

не працюйте без підписання письмового договору, який є гарантією вашого захисту;

прочитайте договір перед тим, як його підписати;

повідомте Національну інспекцію праці, якщо роботодавець поводиться з вами некоректно.

Працевлаштування через агентство

Шукаючи роботу через агенцію, не забудьте підписати договір, зазначивши умови роботи, винагороду, пільги та інші важливі умови. Якщо потрібна консультація, звертайтеся до Державної інспекції праці

Дізнайтеся більше про особливості працевлаштування у Польщі

У трудовому договорі чи цивільно-правовому контракті сума зарплати може бути вказана, як «брутто» чи «нетто». Не варто лякатися цих термінів:

«Брутто» — це сума до вирахування податків, отже ви отримаєте менше, ніж вказано в договорі;

«Нетто» — це чистий дохід, тобто сума після вирахування податків та внесків.

Детальніше про це та інші тонкощі щодо працевлаштування у Польщі можна дізнатися за посиланням. Окрім порад з безпеки та різниці між видами зарплат слід пам’ятати, що трудовий договір та договір на виконання конкретної роботи, або договір підряду є одними із найпопулярніших цивільно-правових договорів у Польщі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.