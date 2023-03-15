У Польщі будуть давати кредити на житло під 2% річних — Finance.ua

У Польщі будуть давати кредити на житло під 2% річних Сьогодні 21:03 — Кредит&Депозит

У Польщі будуть давати кредити на житло під 2% річних

Уряд Польщі у вівторок, 14 березня, затвердив законопроєкт, що передбачає видачу іпотечних кредитів під 2% річних. Такі кредити будуть доступними також для іноземців, які підтвердять свою кредитоспроможність.

Як повідомляє Yavp.pl , такі кредити видаватимуть у рамках окремої урядової програми «Безпечний кредит 2%».

Очікується, що завдяки ній кредити на купівлю житла для населення стануть дешевшими і доступнішими.

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Схвалений урядом законопроєкт передбачає, що іпотечна кредитна програма «Безпечний кредит 2%» має стартувати в Польщі з 1 липня 2023 року.

Основні умови програми:

1). Програма буде спрямована для осіб віком максимально 45 років, які ніколи не мали свого житла в Польщі, в тому числі як співвласник/ця (або кооперативного права на житло). Якщо йдеться про подружжя, то ці умови має виконати хоча б один із них.

2). Протягом 10 років держава буде доплачувати банкам за іпотечний кредит, щоб відсоткова ставка для того, хто його отримав, складала лише 2% (держава доплачуватиме різницю між фіксованою банківською ставкою по кредиту та двохвідсотковою ставкою). При цьому щомісячний платіж по кредиту протягом цих 10 років буде сталим.

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3). Максимальна сума іпотечного кредиту, який надаватимуть в рамках програми — 500 тис. злотих для однієї особи, а для сімей — 600 тис. зл.

4). Максимальний власний внесок того, хто захоче стати учасником програми, складатиме 200 тисяч злотих.

5). Житло, що купуватиметься за програмою «Безпечний кредит 2%», може бути як з первинного, так і з вторинного ринку.

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6). Квартира (будинок) має бути куплена виключно для проживання в ній, а не з інвестиційною метою. Потрібно буде підписати обов’язкову декларацію (​​з повними правовими наслідками), що квартира, яку учасник програми купить під 2% річних, буде основним місце його проживання (або всієї його родини).

Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцкі навів приклад, як виглядатиме щомісячний платіж при розмірі кредиту 320 тис. злотих в рамках програми під 2%. Зараз у випадку звичайних кредитів щомісячний внесок із таким зобов’язанням становить 3 322 злотих, а за новою урядовою програмою буде 1 825 злотих.

Моравєцкі також повідомив, що програма «Безпечний кредит 2%» буде доступна до 2027 року, однак не виключено, що потім її можуть продовжити.

Затверджений урядом законопроєкт, що передбачає видачу іпотечних кредитів під 2% річних, тепер потрапить на розгляд Сейму, а пізніше — Сенату.

uamedia За матеріалами:

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