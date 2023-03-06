Заявки на допомогу в Польщі тепер можна подати в додатку mZUS: як це зробити — Finance.ua

Заявки на допомогу в Польщі тепер можна подати в додатку mZUS: як це зробити Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

У Польщі тепер за кілька хвилин за допомогою додатка mZUS можна подати заявки на фінансову допомогу. Дізнайтеся детальніше, чи доступні вони українцям.

Громадяни, які проживають у Польщі, можуть подати заявки на допомогу «Сімейний капітал» і 400 plus через додаток mZUS. Докладніше про те, що це за допомоги і як подати заявки за допомогою мобільного застосунку, читайте нижче.

Як розповіла президентка ZUS Гертруда Ушинська, за допомогою застосунку заявки на низку допомог можна подати всього за кілька хвилин.

Нову версію мобільного застосунку було розширено за рахунок застосунків для співфінансування плати за перебування дитини в яслах, дитячому клубі (допомога 400 plus) і сімейному капіталі (RKO).

Застосунок mZUS доступний для завантаження на платформах GooglePlay та AppStore

Заявки на всі пільги в межах застосунку подаються тільки в електронному вигляді, що дуже зручно для батьків та опікунів.

Як подати заявки через додаток mZUS?

Перший крок — це активація застосунку. Для цього необхідно підключитися до вашого профілю PUE ZUS. Тобто, без профілю ви не зможете користуватися додатком.

Процес активації покроково описаний на початкових стартових екранах застосунку.

Що потрібно знати про допомогу «Сімейний капітал» і хто її може отримати?

Сімейний капітал — це допомога розміром у 12 тисяч злотих, які виплачуються за другу та кожну наступну дитину. Виплати діляться на одну і дві рівні частини. Протягом якого часу здійснюються виплати, одного чи двох років, визначають самі батьки.

Наприклад, за дворічної програми щомісячний платіж становитиме 500 злотих, а за однорічної програми — 1000 злотих. Схему виплат можна змінити в процесі їх отримання.

Українці, які проживають у Польщі, можуть отримати цю допомогу, за умов, що особи:

— не отримують аналогічної допомоги в інших країнах (до країн ЄС вимога не стосується);

— проживають у Польщі разом із дітьми;

— мають PESEL;

— мають дозвіл на проживання з доступом до ринку праці, а саме — іноземці, які мають статус ПМП, тобто доступ до ринку праці; іноземці, які мають тимчасову посвідку на проживання (карту побиту), на яких є анотація «з доступом до ринку праці».

Також право на допомогу мають біженці, якщо дитина проживає з вами і ви її утримуєте, але при цьому:

— ви є батьком дитини з України;

— ви громадянин України або чоловік такого громадянина;

— ви приїхали до Польщі у зв’язку з повномасштабною війною в Україні, або проживали в Польщі, але ваша дитина приїхала до вас після війни.

Програма 400 plus. Що це і хто може розраховувати?

Підтримка 400 plus є допомогою для батьків, чиї діти (до 3 років) відвідують ясла, дитячий клуб або перебувають під наглядом вихователя.

Виплати призначають особам при виконанні таких умов:

• дитина іноземця фактично проживає в Польщі, відвідує дошкільний заклад і відповідає заявленим віковим та іншим характеристикам програми;

• батько дитини легально працевлаштований, тобто здійснює всі необхідні виплати в ZUS.

Що стосується виплат для українців. Програма також розрахована на громадян України, які отримали статус PESEL UKR.

У рамках програми ви можете отримати до 400 злотих — це максимальна сума фінансування, а отже, для деяких дітей вона буде меншою. Це залежить від суми витрат, пов’язаних із перебуванням дитини в яслах, дитячому клубі або під наглядом вихователя.

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