Як переказати гроші з України в Польщу — Finance.ua

Як переказати гроші з України в Польщу Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Якщо в Україну з Польщі переказ відправити досить просто, то зворотна дія пов’язана з деякими складнощами.

Насамперед Національний банк своєю Постановою суттєво обмежив можливість відправити переказ із картки українського банку в національній валюті. Тобто відправити можна, але тільки валюту з валютної картки та ще й з комісіями.

Одним із найвигідніших варіантів є переказ із валютної картки monobank : сума переказу стартує від 1,01 долара або євро, а комісія становитиме лише 1%.

Якщо в Польщі перебуває близька людина (наприклад, чоловік чи дружина або дитина) і в банку можна довести родинні зв’язки (надавши, наприклад, свідоцтво про шлюб), можна зробити наступне.

Якщо обидва є клієнтами Кредобанку і мають відкритий картковий рахунок у злотих, можна через касу банку поповнити рахунок того, хто перебуває в Україні, а потім зробити переказ усередині банку на рахунок того, хто перебуває в Польщі.

Переказ буде у злотих, і банк за нього комісію не візьме (принаймні так повідомили Finance.ua на гарячій лінії банку. — Ред.).

У Польщі можна як розплачуватись цими коштами, так і зняти їх у банкоматах банку PKO Bank Polski, при цьому, якщо знімати готівку з картки у злотих, комісія становитиме лише 5 злотих.

Якщо ж знімати злоті з картки Кредобанку у гривні, комісія становитиме 50 гривень + 1% за конвертацію, що вже не так вигідно.

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