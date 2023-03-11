Як переказати гроші з України в Польщу — Finance.ua
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Як переказати гроші з України в Польщу

Особисті фінанси
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Якщо в Україну з Польщі переказ відправити досить просто, то зворотна дія пов’язана з деякими складнощами.
Насамперед Національний банк своєю Постановою суттєво обмежив можливість відправити переказ із картки українського банку в національній валюті. Тобто відправити можна, але тільки валюту з валютної картки та ще й з комісіями.
Одним із найвигідніших варіантів є переказ із валютної картки monobank: сума переказу стартує від 1,01 долара або євро, а комісія становитиме лише 1%.
Якщо в Польщі перебуває близька людина (наприклад, чоловік чи дружина або дитина) і в банку можна довести родинні зв’язки (надавши, наприклад, свідоцтво про шлюб), можна зробити наступне.
Якщо обидва є клієнтами Кредобанку і мають відкритий картковий рахунок у злотих, можна через касу банку поповнити рахунок того, хто перебуває в Україні, а потім зробити переказ усередині банку на рахунок того, хто перебуває в Польщі.
Переказ буде у злотих, і банк за нього комісію не візьме (принаймні так повідомили Finance.ua на гарячій лінії банку. — Ред.).
У Польщі можна як розплачуватись цими коштами, так і зняти їх у банкоматах банку PKO Bank Polski, при цьому, якщо знімати готівку з картки у злотих, комісія становитиме лише 5 злотих.
Якщо ж знімати злоті з картки Кредобанку у гривні, комісія становитиме 50 гривень + 1% за конвертацію, що вже не так вигідно.
Читайте більше в нашій статті:

Як переказати гроші з Польщі в Україну і навпаки

За матеріалами:
Finance.ua
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