У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби — Finance.ua
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У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби

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У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби
У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби
У Німеччині не будуть примушувати українських біженців до військової служби в Україні.
Про це заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман, пише DW з посиланням на dpa.
«Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок», — заявив голова німецького Мін'юсту.
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Як підкреслив Бушман, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.
«Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі», — зазначив міністр.
Він також сказав, що влада ФРН прагне створити для біженців від військових дій в Україні такі умови, щоб якнайбільше їх число швидше отримали роботу і не жили на соціальну допомогу.
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Нагадаємо, раніше німецькі видання Welt та Bild опублікували інтерв'ю міністра оборони України Рустема Умєрова.
Згідно з публікаціями німецьких ЗМІ, Умєров заявив про плани закликати українців, які перебувають за кордоном, повернутися на батьківщину та взяти участь в обороні країни.
При цьому Умєров нібито заявив про підготовку обмежень, які вводитимуться щодо тих українців, які відмовляться відповісти на заклик держави.
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Пізніше начальник управління преси та інформації МО України Ілларіон Павлюк заявив, що Міністерство оборони не обговорює питання мобілізації українців призовного віку, які перебувають за кордоном. Німецькі ЗМІ, а відтак і українські, нібито змістили акцент із того, про що раніше заявив глава відомства Рустем Умєров.

Для біженців у Німеччині: виплати, строки, умови 🔍

За матеріалами:
Українські Новини
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