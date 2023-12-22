У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби — Finance.ua

У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби Сьогодні 12:16

У Німеччині заявили, що не змушуватимуть українських біженців до військової служби

У Німеччині не будуть примушувати українських біженців до військової служби в Україні.

Про це заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман, пише DW з посиланням на dpa.

«Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі - це не наш випадок», — заявив голова німецького Мін'юсту.

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Як підкреслив Бушман, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

«Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі», — зазначив міністр.

Він також сказав, що влада ФРН прагне створити для біженців від військових дій в Україні такі умови, щоб якнайбільше їх число швидше отримали роботу і не жили на соціальну допомогу.

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Нагадаємо, раніше німецькі видання Welt та Bild опублікували інтерв'ю міністра оборони України Рустема Умєрова.

Згідно з публікаціями німецьких ЗМІ, Умєров заявив про плани закликати українців, які перебувають за кордоном, повернутися на батьківщину та взяти участь в обороні країни.

При цьому Умєров нібито заявив про підготовку обмежень, які вводитимуться щодо тих українців, які відмовляться відповісти на заклик держави.

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Пізніше начальник управління преси та інформації МО України Ілларіон Павлюк заявив , що Міністерство оборони не обговорює питання мобілізації українців призовного віку, які перебувають за кордоном. Німецькі ЗМІ, а відтак і українські, нібито змістили акцент із того, про що раніше заявив глава відомства Рустем Умєров.

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