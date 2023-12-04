Німеччина хоче скоротити суму, яку вона вносить до фонду ЄС для допомоги Україні — Finance.ua

Німеччина хоче скоротити суму, яку вона вносить до фонду ЄС для допомоги Україні Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Німеччина хоче скоротити суму, яку вона вносить до фонду ЄС для допомоги Україні

Німеччина прагне скоротити грошові внески на 20 мільярдів євро, які вона виділяє у фонд Європейського Союзу з якого фінансується озброєння для України. Берлін є найбільшою економікою ЄС і вносить чверть коштів до EPF.

Про це пише The Daily Telegraph посилаючись певний на документ, який отримала редакція.

Згідно з документом, Берлін стверджує, що Європейський фонд миру (EPF) повинен взяти до уваги мільярди, яку він надав Києву на двосторонній основі у вигляді пакетів військової допомоги.

Дана заява викликала побоювання в європейських столицях, що канцлер Олаф Шольц може зірвати майбутні спроби ЄС підтримати боротьбу України проти російського вторгнення.

The Daily Telegraph повідомляє, що Франція на противагу Німеччині стверджує, що EPF має припинити постачання зброї зі запасів держав-членів і зосередитися на спільних закупівлях військової допомоги від європейських виробників зброї.

При цьому, саме французів раніше ЄС звинувачував в уповільненні та затягуванні поставок до України одного мільйона артилерійських снарядів.

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У своєму документі Берлін зазначає, що військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески в український конверт у EPF, або через прямі поставки військового обладнання в Україну. Це формулювання викликає побоювання, що Німеччина може наполягати на списанні двосторонніх внесків Києву з EPF при тому, що Німеччина оголосила, що подвоїть свою військову допомогу Україні в 2024 році, підписавши пакет на 8 мільярдів євро.

Видання зазначає, що Німеччина часто скаржиться, що країни-члени блоку зловживають схемою EPF, щоб відправляти стару зброю в Україну та використовувати відшкодування для модернізації своїх військ.

Довідка Finance.ua:

Європейський фонд миру, заснований у березні 2021 року, є інструментом, через який країни Європейського союзу надають своїм партнерам військову підтримку, включаючи Україну. Основна функція фонду полягає в компенсації витрат урядів на військові постачання, сприяючи зміцненню обороноздатності та безпеки партнерських країн.

EPF надав Україні зброю на 4,5 мільярда євро після повномасштабного вторгнення росії в лютому минулого року та навчав 34 000 українських військових у рамках навчальної місії ЄС. Також у ЄС виділили ще майже €200 млн для навчання бійців ЗСУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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