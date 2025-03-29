У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео) — Finance.ua
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У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео)

Технології&Авто
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У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео)
У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео), Фото: ілюстративне
Німецька компанія Neura Robotics планує випустити робота-гуманоїда на основі ШІ. Каже, що він буде найкращим.
Про це повідомляє Interesting Engineering.
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У січні 2025 року німецький розробник залучив $120 млн інвестицій, які вони спрямували на розробку когнітивних роботів з розширеними можливостями сприйняття та обробки інформації.
Випустити робота компанія планує у червні 2025 року.
«Це має бути найкращий робот на ринку. Я буду радий показати у червні щось, що справді перевершить усіх інших гуманоїдів на цій планеті», — сказав Девід Регер, генеральний директор Neura Robotics
Таким чином Європа намагається бути конкурентоспроможною у розробці роботів.
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Neura Robotics анонсувала випуск свого робота ще у 2024 році, який отримав назву 4NE-1.

Що відомо про робота-гуманоїда 4NE-1

Робот 4NE-1 має зріст 1,8 м і вагу 80 кг. Здатен переносити вантаж вагою до 15 кг та пересуватися зі швидкістю 3 км/год.
У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео)
Він створений для виконання повсякденних завдань, зокрема він може попрасувати речі чи завантажити прання. Крім того, він може виконувати промислові завдання.
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Робот оснащений штучним інтелектом від Nvidia.
Neura стверджує, що робот справді співпрацює, створений для виконання повторюваних завдань, щоб люди могли зосередитися на своїх справах.
За матеріалами:
speka.media
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