У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео) — Finance.ua

У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео) 29.03.2025, 01:03 — Технології&Авто

У Німеччині заявили про створення «найкращого» робота-гуманоїда на основі ШІ (фото, відео), Фото: ілюстративне

Німецька компанія Neura Robotics планує випустити робота-гуманоїда на основі ШІ. Каже, що він буде найкращим.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

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У січні 2025 року німецький розробник залучив $120 млн інвестицій, які вони спрямували на розробку когнітивних роботів з розширеними можливостями сприйняття та обробки інформації.

Випустити робота компанія планує у червні 2025 року.

«Це має бути найкращий робот на ринку. Я буду радий показати у червні щось, що справді перевершить усіх інших гуманоїдів на цій планеті», — сказав Девід Регер, генеральний директор Neura Robotics

Таким чином Європа намагається бути конкурентоспроможною у розробці роботів.

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Neura Robotics анонсувала випуск свого робота ще у 2024 році, який отримав назву 4NE-1.

Що відомо про робота-гуманоїда 4NE-1

Робот 4NE-1 має зріст 1,8 м і вагу 80 кг. Здатен переносити вантаж вагою до 15 кг та пересуватися зі швидкістю 3 км/год.

Він створений для виконання повсякденних завдань, зокрема він може попрасувати речі чи завантажити прання. Крім того, він може виконувати промислові завдання.

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Робот оснащений штучним інтелектом від Nvidia.

Neura стверджує, що робот справді співпрацює, створений для виконання повторюваних завдань, щоб люди могли зосередитися на своїх справах.

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