Японські вчені створили найбільшу у світі біогібридну роботизовану руку (фото) — Finance.ua

Японські вчені створили найбільшу у світі біогібридну роботизовану руку (фото) 01.03.2025, 00:02 — Технології&Авто

Команда дослідників з японських Університетів Токіо та Васеди розробила роботизовану руку, яка рухається за допомогою культивованих м’язових тканин людини і є найбільшою подібною з усіх розроблених у світі.

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За словами дослідників, біогібридна роботизована рука має п’ять пальців, які рухаються за допомогою кількох суглобів.

Також вона може виконувати складні рухи пальцями, наприклад, щоб взяти невеликий предмет.

Її довжина становить 18 сантиметрів, включаючи передпліччя.

Як зазначають розробники, подібно до м’язових тканин у людському тілі, сила скорочення тканин робота зменшується і показує ознаки втоми після 10 хвилин роботи, але вже відновлюється після години відпочинку.

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Попередні біогібридні пристрої могли виконувати рухи лише одним суглобом, і були обмежені розміром приблизно 1 см.

Професор Токійського університету Шодзі Таеучі, який спеціалізується на машинобудуванні, сказав, що дослідження відкриває шлях до збільшення сили м’язів у біогібридній роботизованій руці.

«Це може призвести до створення людиноподібного робота або точного протеза руки», — сказав Такучі.

Укрінформ За матеріалами:

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