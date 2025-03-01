Японські вчені створили найбільшу у світі біогібридну роботизовану руку (фото) — Finance.ua
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Японські вчені створили найбільшу у світі біогібридну роботизовану руку (фото)

Технології&Авто
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Команда дослідників з японських Університетів Токіо та Васеди розробила роботизовану руку, яка рухається за допомогою культивованих м’язових тканин людини і є найбільшою подібною з усіх розроблених у світі.
Про це повідомляє Kyodo News.
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За словами дослідників, біогібридна роботизована рука має п’ять пальців, які рухаються за допомогою кількох суглобів.
Також вона може виконувати складні рухи пальцями, наприклад, щоб взяти невеликий предмет.
Японські вчені створили найбільшу у світі біогібридну роботизовану руку (фото)
Її довжина становить 18 сантиметрів, включаючи передпліччя.
Як зазначають розробники, подібно до м’язових тканин у людському тілі, сила скорочення тканин робота зменшується і показує ознаки втоми після 10 хвилин роботи, але вже відновлюється після години відпочинку.
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Попередні біогібридні пристрої могли виконувати рухи лише одним суглобом, і були обмежені розміром приблизно 1 см.
Професор Токійського університету Шодзі Таеучі, який спеціалізується на машинобудуванні, сказав, що дослідження відкриває шлях до збільшення сили м’язів у біогібридній роботизованій руці.
«Це може призвести до створення людиноподібного робота або точного протеза руки», — сказав Такучі.
За матеріалами:
Укрінформ
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