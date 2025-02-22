Китайські вчені представили найшвидшого у світі робота (відео) — Finance.ua

Китайські вчені представили найшвидшого у світі робота (відео) 22.02.2025, 00:12 — Технології&Авто

Китайські вчені представили найшвидшого у світі робота (відео)

Китайські вчені з університету Чжецзян створили чотирилапого робота Black Panther. Вони повідомили, що робот став найшвидшим у світі.

Про це пише Odditycentral.

Технологічний прорив

Під час випробувань робот досяг швидкості у 10 м/с та тримав її протягом певного часу. Це стало світовим рекордом серед чотирилапих роботів.

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Науковці опублікували відео, де видно, як робот Black Panther на біговій доріжці підтримує постійну швидкість у 10 м/с.

Розробники пояснили, що їм вдалося досягти цього після впровадження інноваційних алгоритмів керування та експериментів з різними матеріалами та конструкціями.

Після численних випробувань і спроб імітувати структуру суглобів і м’язів різних тварин і навіть людей дослідникам вдалося внести важливі модифікації, як-от додавання пружин між суглобами ніг для пом’якшення удару.

Науковці додали, що досягати такої швидкості робот може лише у контрольованому середовищі. Проте вони планують підвищити цю швидкість до 15 м/сек.

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