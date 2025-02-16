Компанія Apple розмірковує над випуском антропоморфних роботів — інсайдер Сьогодні 05:18 — Технології&Авто

Компанія Apple розмірковує над випуском антропоморфних роботів — інсайдер

Apple активно розвиває напрямок робототехніки, вирішивши, що користувачі краще сприйматимуть не гуманоїдних роботів, таких як, наприклад, «жива» лампа в стилі Pixar.

Про це повідомляє інсайдер та аналітик Мін-Чі Куо.

«Поки галузь обговорює переваги гуманоїдних і не гуманоїдних конструкцій. Перевірка ланцюжка поставок показує, що Apple більше дбає про те, як користувачі сприймають роботів, ніж про їхній зовнішній вигляд», — пише Куо.

Що таке антропоморфні роботи

У широкому сенсі термін «антропоморфний» можна застосувати до роботизованих систем, які виходять за рамки того, що ми зазвичай можемо класифікувати як гуманоїди.

Сюди входять системи, на які впливають людські характеристики, але які не є точною копією гуманоїда з двома руками, двома ногами й обличчям.

Аналітик зазначає, що компанія перебуває на початкових етапах досліджень.

Куо описує цю роботу як «раннє підтвердження концепції» і порівнює її з припиненням проєкту Apple Car на такій же стадії.

Враховуючи «поточний прогрес і стандартні цикли розвитку», Куо прогнозує, що масове виробництво роботів Apple може розпочатися у 2028 році, в найкращому випадку.

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