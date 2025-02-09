Tesla готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів: Ілон Маск розкриває амбітні плани — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів: Ілон Маск розкриває амбітні плани

Технології&Авто
17
Tesla готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів: Ілон Маск розкриває амбітні плани
Tesla готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів: Ілон Маск розкриває амбітні плани
Ілон Маск, власник і керівник Tesla, заявив, що компанія готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів Optimus вже у 2025 році.
Про це повідомляє Electrek.
Читайте також
Хоч сам Маск визнає, що мета амбітна, і випуск може виявитися меншим, ніж заплановано, він висловив упевненість у випуску кількох тисяч роботів, які будуть задіяні на заводах Tesla для допомоги у виробничих процесах.

Виробництво і майбутні масштаби

Обговорення роботів Optimus підігріває інтерес інвесторів, особливо після серйозного падіння продажів автомобільного бізнесу в 2024 році.
Компанія вже тестує кілька роботів на своїх заводах, але раніше на презентаціях було помічено, що вони всі не автономні, а за їхні рухи і розмови відповідали оператори.
Читайте також
Tesla створює виробничу лінію для випуску 1 000 роботів Optimus на місяць, а потім планує наростити обсяги до 100 мільйонів роботів на рік.
У довгостроковій перспективі Маск очікує, що роботи стануть ключовим джерелом доходу компанії. За його словами, до цього моменту залишилося «зовсім небагато часу».

План продажів і ціна роботів

Продажі роботів третім особам планується почати наступного року.
За оцінками Маска, вартість робота становитиме до 20 тисяч доларів (близько 830 тис. грн), що в кілька разів менше за сучасні аналоги.
Читайте також
Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи.
Йдеться про покупки в супермаркетах та інші завдання. При цьому наголошується, що андроїди не націлені відбирати робочі місця у самих людей. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки й людей, вважає Ілон Маск.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.