Tesla готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів: Ілон Маск розкриває амбітні плани — Finance.ua

Tesla готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів: Ілон Маск розкриває амбітні плани
Ілон Маск, власник і керівник Tesla, заявив, що компанія готова до випуску 10 тис. людиноподібних роботів Optimus вже у 2025 році.
Про це повідомляє Electrek.
Хоч сам Маск визнає, що мета амбітна, і випуск може виявитися меншим, ніж заплановано, він висловив упевненість у випуску кількох тисяч роботів, які будуть задіяні на заводах Tesla для допомоги у виробничих процесах.
Виробництво і майбутні масштаби
Обговорення роботів Optimus підігріває інтерес інвесторів, особливо після серйозного падіння продажів автомобільного бізнесу в 2024 році.
Компанія вже тестує кілька роботів на своїх заводах, але раніше на презентаціях було помічено, що вони всі не автономні, а за їхні рухи і розмови відповідали оператори.
Tesla створює виробничу лінію для випуску 1 000 роботів Optimus на місяць, а потім планує наростити обсяги до 100 мільйонів роботів на рік.
У довгостроковій перспективі Маск очікує, що роботи стануть ключовим джерелом доходу компанії. За його словами, до цього моменту залишилося «зовсім небагато часу».
План продажів і ціна роботів
Продажі роботів третім особам планується почати наступного року.
За оцінками Маска, вартість робота становитиме до 20 тисяч доларів (близько 830 тис. грн), що в кілька разів менше за сучасні аналоги.
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Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи.
Йдеться про покупки в супермаркетах та інші завдання. При цьому наголошується, що андроїди не націлені відбирати робочі місця у самих людей. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки й людей, вважає Ілон Маск.
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