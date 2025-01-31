Tesla запустить роботаксі в США: Маск розкрив плани на найближчі роки — Finance.ua

Tesla запустить роботаксі в США: Маск розкрив плани на найближчі роки Сьогодні 03:57 — Технології&Авто

Tesla запустить роботаксі в США: Маск розкрив плани на найближчі роки, www.dailysabah.com

Tesla протягом шести місяців у 2025 році запустить послугу організації поїздок без водіїв. Після невтішного 2024 року Маск сподівається відновити продажі Tesla цього року.

Про це повідомили FT та Business Insider.

Tesla планує запустити своє перше роботаксі на дорогах загального користування в червні, заявив у середу генеральний директор автовиробника Ілон Маск. Перш за все йдеться про місто Остін у штаті Техас, США. Також компанія технологічного магната цього року випустить прототип свого робота-гуманоїда Optimus і почне виробництво парку автономних «кібертаксі», які будуть задіяні, орієнтовно, у 2026 році.

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Ілон Маск пообіцяв відновлення продажів Tesla цього року після невтішного 2024 року. Він також очікує «стрибок у розвитку штучного інтелекту», який дозволить забезпечити необхідне управління для безконтрольних самокерованих автомобілів.

«У 2024 році ми зробили багато важливих інвестицій у виробництво, ШІ та робототехніку, які принесуть величезні плоди в майбутньому… до такого масштабу, що це важко усвідомити. Ми будуємо виробничі лінії, готуючись до того, що, я думаю, буде епічним 2026 і „забавним“ 27 і 28», — сказав Маск.

УНН За матеріалами:

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