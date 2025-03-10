Українська компанія постачатиме вітчизняних роботів до NASA — Finance.ua

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Українська компанія постачатиме вітчизняних роботів до NASA

Фінтех і Картки
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Українська компанія постачатиме вітчизняних роботів до NASA
Українська компанія постачатиме вітчизняних роботів до NASA
Компанія безпілотних технологій на ринку України DroneUA починає поставку роботів для NASA.
Тестова партія уже поїхала до американського штату Вірджинія, де їх випробовуватимуть та шукатимуть найефективніше застосування.
Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
«Важливо, що саме NASA ініціювало співпрацю. Розробники з DroneUA сподіваються налагодити системне партнерство з NASA в найближчому майбутньому. А я навіть не сумніваюся, що все вдасться», — зазначив Федоров.
За його словами, війна дала потужний буст ринку defence tech, українські технології розвиваються дуже швидко. Однією з цілей є постачання техніки за кордон, оскільки це може забезпечити мільярдні надходження в бюджет.
«Українські технології ефективні всюди. На землі, у воді та ще й у космосі. Пишаюся нашими найталановитішими розробниками. Ви створюєте інноваційне майбутнє», — додав міністр.
За матеріалами:
УНІАН
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