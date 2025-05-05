У Німеччині підписали коаліційну угоду. Чого очікувати Україні — Finance.ua
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У Німеччині підписали коаліційну угоду. Чого очікувати Україні

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У Німеччині підписали коаліційну угоду. Чого очікувати Україні
У Німеччині підписали коаліційну угоду. Чого очікувати Україні
Лідери Соціал-демократичної партії Німеччини підписали з консервативним блоком «Християнсько-демократичний» і «Християнсько-соціальний союз» коаліційну угоду. Це відкрило шлях до призначення міністрів у новому німецькому уряді.
Про це пишуть німецькі видання Der Spiegel і Tagesschau.
На 144 сторінках у договорі під назвою «Відповідальність за Німеччину» консерватори і соціал-демократи зафіксували, чого хочуть домогтися в межах цієї коаліції. В угоді зазначають, що зараз Німеччина стоїть перед найбільшими безпековими загрозами з часів Холодної війни, головною з яких є росія.
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Питання міграції та інтеграції — одне з головних питань внутрішньої політики Німеччини — розглядається крізь призму «порядку і гуманності». Коаліція заявляє про намір посилити охорону державних кордонів, забезпечити жорсткішу міграційну політику, але водночас — створити більше легальних каналів для трудової міграції.
В економічній сфері уряд бере курс на структурне оновлення. Ставка робиться на інновації, цифровізацію та дерегуляцію. Також коаліція говорить про необхідність укріпити європейську оборонну спроможність.

Допомога Україні

Особливе місце в коаліційній угоді приділено позиції Німеччини щодо України. Саме слово «Україна» в угоді згадують 17 разів. Німеччина визнає Україну не просто жертвою агресії, а «ключовим чинником європейської безпеки», яка бореться також за свободу і стабільність усієї Європи. Коаліція обіцяє підтримувати Україну «з позиції сили», тобто без компромісів з росією.
Допомога Україні передбачає як військову, так і політичну, економічну й цивільну підтримку. Німеччина має намір залишатися одним із ключових партнерів у питанні повоєнної відбудови. Особливої уваги приділяється розгляду механізмів, за допомогою яких можна було б використати заморожені російські активи на користь України — як компенсацію за зруйновану інфраструктуру та людські втрати.
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Ще одним важливим напрямом є підтримка створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії росії. Це свідчить про те, що новий уряд Німеччини готовий не лише до надання матеріальної допомоги, а й до боротьби за справедливість у правовому вимірі.
Німеччина також підтверджує свою відданість перспективі членства України в НАТО. Водночас Німеччина виступає за розширення Європейського Союзу — зокрема для України, Молдови та Західних Балкан — за умови повного виконання відповідних критеріїв для вступу.
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Укладання коаліційної угоди — важливий крок. Уже 6 травня парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца. Для обрання потрібна підтримка більшості депутатів — щонайменше 316 голосів.
Після обрання Фрідріх Мерц отримає офіційний документ про призначення від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в замку Бельвю. Потім він повернеться до Бундестагу, де складе присягу. У той же день, швидше за все, буде приведено до присяги весь склад уряду. Міністрів не обирає Бундестаг — їм також вручає документи президент, і вони присягають у парламенті. Після цього новий уряд офіційно розпочне роботу.
За матеріалами:
theБабель
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