У Німеччині запевнили, що допомагатимуть Україні, навіть якщо США припинять допомогу — Finance.ua

У Німеччині запевнили, що допомагатимуть Україні, навіть якщо США припинять допомогу
У Німеччині запевнили в подальшій військовій допомозі Україні з боку Берліна, навіть у разі припинення підтримки з боку США.
Про це повідомляє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Tagesschau.
Очільник німецького оборонного відомства підкреслив, що надання подальшої військової допомоги Україні чітко закріплено в коаліційній угоді.
«Якщо Україна впаде, якщо путін виграє цю війну в тому сенсі, що окупує Україну або навіть тільки її значну частину, то це створить максимальну загрозу для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія», — сказав Пісторіус.
За його словами, усім має бути зрозуміло, що «йдеться не тільки про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку і мир у Європі».
Крім того, Пісторіус порівняв з капітуляцією пропозицію США щодо територіальних поступок України для мирної угоди.
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