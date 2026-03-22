У Нацбанку прокоментували зростання ВВП України на 1,8% у 2025 році

Коментар НБУ щодо зміни реального ВВП у 2025 році

У 2025 році реальний ВВП зріс на 1,8%, хоча темпи зростання сповільнилися порівняно з 2024 роком (3,2%). Водночас навіть в умовах повномасштабної війни економіка зростає третій рік поспіль. Цьому сприяють стійкий внутрішній попит, м’яка фіскальна політика, значна адаптивність бізнесу та зусилля НБУ із забезпечення макрофінансової стійкості.

Про це повідомили у Національному банку України.

Внутрішній попит — основне джерело економічного зростання

Приватне споживання забезпечило найбільший внесок у приріст ВВП (+4,7 в. п.). Витрати домогосподарств зросли на 7,5%.

Крім того, в умовах м’якої фіскальної політики надалі зростало споживання сектору державного управління (на 5,7% у 2025 році), забезпечивши 2,1 в. п. приросту ВВП.

Читайте також У Держстаті повідомили, як зріс реальний ВВП за 2025 рік

Збільшення капітальних видатків бюджету разом із поліпшенням фінансових результатів підприємств підтримали інвестиційну активність

Валове нагромадження основного капіталу у 2025 році зросло на 10,9% (2 в. п. внеску в приріст ВВП).

Інвестиції передусім спрямовувалися в проєкти оборонного сектору та перероблення сільськогосподарської продукції.

Від’ємний внесок чистого експорту в зростання ВВП збільшився

Фізичні обсяги експорту відчутно скоротилися через низькі запаси сільськогосподарської продукції, повільні жнива та слабкий попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу.

Крім того, зростання дефіциту електроенергії наприкінці року додатково обмежило можливості експортерів окремої продукції.

Водночас зростання імпорту товарів і послуг пришвидшилося на тлі подальшого нарощування закупівель машинобудівної та металургійної продукції для підтримки обороноздатності, а також енергоносіїв і енергетичного обладнання для відновлення інфраструктури.

У результаті від’ємний внесок чистого експорту в зміну ВВП збільшився порівняно з попереднім роком до 7,9 в. п.

Економічні результати за видами діяльності були нерівномірними

Освіта. Пришвидшилося зростання валової доданої вартості (ВДВ) в освіті (до 12,7%) з огляду на додаткові виплати вчителям та підвищення стипендій із вересня.

Будівництво. Будівельна активність зросла (на 11,6%) на тлі ремонтів житла, відновлення логістичних й енергетичних об'єктів та значного попиту на будівельні послуги з боку промислових і торговельних підприємств.



Торгівля та послуги. Тривало збільшення валової доданої вартості (ВДВ) торгівлі (на 4,2%) та низки секторів послуг в умовах стійкого приватного споживання.

Промисловість. Переробна галузь зросла на 2,5%, проте добувна промисловість впала на 10,6%. Це пов'язано із втратою Покровської групи та регулярними обстрілами.

Сільське господарство. На тлі несприятливих погодних умов, через що збиральна кампанія суттєво відставала від минулорічної, пришвидшилося падіння ВДВ сільського господарства (до 6,2%).

Енергетика. У літні місяці Україні вдалося частково відновити роботу енергосистеми, завдяки чому скорочення виробництва й розподілення електроенергії у 2025 році сповільнилося (до 1,8%).

Державне управління та оборона, охорона здоров'я. Розширення видатків бюджету підтримало збільшення ВДВ секторів державного управління та оборони (на 6,6%), а також охорони здоров'я (5,3%).

Поступове відновлення економіки триватиме

У Нацбанку очікують, що у 2026 році відновлення економіки триватиме. Прогнозується, що реальний ВВП зросте на 1,8% завдяки нарощуванню врожаїв та подальшому збільшенню інвестицій у проєкти відбудови й оборонний комплекс. Додатковий позитивний вплив на інвестиційну активність матиме і євроінтеграція України.

Основним ризиком для економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Крім того, вагомий вплив на динаміку ВВП може мати й реалізація ризиків, пов’язаних із неритмічністю та/або недостатністю зовнішнього фінансування, а також швидкістю врегулювання війни на Близькому Сході.

Водночас зберігається ймовірність реалізації позитивних сценаріїв. Вони передусім пов’язані з можливим посиленням військової та фінансової підтримки партнерів і зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.

