У МЗС України з’явиться управління недружніх країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У МЗС України з’явиться управління недружніх країн

Казна та Політика
23
У МЗС України з’явиться управління недружніх країн
У МЗС України з’явиться управління недружніх країн
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав наказ про зміни до структури зовнішньополітичного відомства. З’являться нові управління та департаменти.
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.
Так, зміни позначилися на регіональних департаментах МЗС: тепер буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій.
У відомстві пояснили, що це приведе структуру МЗС України у відповідність до європейських стандартів і практик. Крім того, розділить арабські та африканські країни.
Читайте також
Управління США та Канади відʼєднають від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, оскільки це «окремий напрям роботи», який не можна «змішувати» разом з латиноамериканськими справами, наголосили в МЗС.
Також зникне департамент щодо роззброєння. В оновленій структурі це буде Департамент міжнародної безпеки та оборони України.
Створять департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням росії та росіян до відповідальності за вчинені злочини.
Читайте також
Крім того, з’явиться управління недружніх країн. Воно займатиметься не лише росією, а й Північною Кореєю чи білоруссю. У МЗС пояснили, що йдеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам.
Центральну Азію виведуть в окреме управління, що свідчитиме про окрему увагу до цього регіону. Створять окреме управління санкційної політики — зараз питання санкцій «розкидане» між різними департаментами.
МЗС також створить окреме управління НАТО. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент ЄС і НАТО. Зʼявляться такі окремі підрозділи, як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту.
Читайте також
«Український інститут» і Дипломатичну академію України імені Г. Удовенка планують перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад.
У відомстві вводять функціональний розподіл заступників. Відтепер будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки тощо.
МЗС наголосило, що зміни відповідають структурі «сучасного, сильного та прогресивного зовнішньополітичного відомства європейської держави». І додали, що також «структура МЗС країни, яка бореться за своє життя, свободу, суверенітет і територіальну цілісність».
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems