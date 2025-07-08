У МЗС України з’явиться управління недружніх країн — Finance.ua

У МЗС України з’явиться управління недружніх країн Сьогодні 18:29 — Казна та Політика

У МЗС України з’явиться управління недружніх країн

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підписав наказ про зміни до структури зовнішньополітичного відомства. З’являться нові управління та департаменти.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.

Так, зміни позначилися на регіональних департаментах МЗС: тепер буде перший та другий європейські, департаменти Латинської Америки та Карибського Басейну, Азії та Тихого океану, Близького Сходу та Північної Африки, Африки та регіональних африканських організацій.

У відомстві пояснили, що це приведе структуру МЗС України у відповідність до європейських стандартів і практик. Крім того, розділить арабські та африканські країни.

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Управління США та Канади відʼєднають від Департаменту Латинської Америки та Карибського Басейну, оскільки це «окремий напрям роботи», який не можна «змішувати» разом з латиноамериканськими справами, наголосили в МЗС.

Також зникне департамент щодо роззброєння. В оновленій структурі це буде Департамент міжнародної безпеки та оборони України.

Створять департамент світового українства та гуманітарної співпраці. Департамент міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії займатиметься зокрема притягненням росії та росіян до відповідальності за вчинені злочини.

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Крім того, з’явиться управління недружніх країн. Воно займатиметься не лише росією, а й Північною Кореєю чи білоруссю. У МЗС пояснили, що йдеться не про двосторонні відносини, а про протидію загрозам.

Центральну Азію виведуть в окреме управління, що свідчитиме про окрему увагу до цього регіону. Створять окреме управління санкційної політики — зараз питання санкцій «розкидане» між різними департаментами.

МЗС також створить окреме управління НАТО. Раніше інтеграція до ЄС і НАТО була обʼєднана в один департамент ЄС і НАТО. Зʼявляться такі окремі підрозділи, як відділ кібердипломатії та сектор інновацій і штучного інтелекту.

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«Український інститут» і Дипломатичну академію України імені Г. Удовенка планують перетворити на повноцінний вищий навчальний заклад.

У відомстві вводять функціональний розподіл заступників. Відтепер будуть перший заступник, який куруватиме найбільш відповідальні напрями, заступник міністра з питань європейської політики, заступник міністра з міжнародної безпеки тощо.

МЗС наголосило, що зміни відповідають структурі «сучасного, сильного та прогресивного зовнішньополітичного відомства європейської держави». І додали, що також «структура МЗС країни, яка бореться за своє життя, свободу, суверенітет і територіальну цілісність».

hromadske За матеріалами:

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