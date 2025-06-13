Офіційне попередження: МЗС не радить українцям відвідувати ці шість країн — Finance.ua

Офіційне попередження: МЗС не радить українцям відвідувати ці шість країн Сьогодні 20:10

Офіційне попередження: МЗС не радить українцям відвідувати ці шість країн

Міністерство закордонних справ опублікувало перелік країн світу, від відвідування яких зараз краще утримуватись. Це пов’язано із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході.

Так, відповідно до списку МЗС, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до:

Держави Ізраїль,

Ісламської Республіки Іран,

Йорданського Хашимітського Королівства,

Республіки Ірак,

Ліванської Республіки,

Сирійської Арабської Республіки.

Ці країни краще не відвідувати, допоки там не стабілізується ситуація.

«Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», — йдеться у повідомленні МЗC.

Також там зазначили, що якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України ( https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ ), або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: ‪+38−044−238−15−88‬, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua

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