У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни
Соціологи попереджають, після завершення бойових дій частина українських чоловіків може виїхати за кордон. Уряд усвідомлює цю загрозу і готує рішення, які мають допомогти утримати українців вдома.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в коментарі «Новини.Live».
За її словами, у світі вже сформувався образ українців як сильних, розумних і працьовитих людей, тому завдання держави — зробити так, щоб повертатися і залишатися в Україні було вигідно.
Мінсоцполітики зосередилося на трьох ключових напрямах:
- забезпечення житлом;
- створення робочих місць;
- розвиток громад, у яких хочеться жити.
Марчак зауважила, міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла, що дозволить забезпечити дедалі більше людей власними оселями.
Окрім того, кожна громада, наголосила Марчак, має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя.
Нагадаємо, за результатами дослідження, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину.
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