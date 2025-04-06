У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни Сьогодні 15:21

У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни

Соціологи попереджають, після завершення бойових дій частина українських чоловіків може виїхати за кордон. Уряд усвідомлює цю загрозу і готує рішення, які мають допомогти утримати українців вдома.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в коментарі «Новини.Live».

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За її словами, у світі вже сформувався образ українців як сильних, розумних і працьовитих людей, тому завдання держави — зробити так, щоб повертатися і залишатися в Україні було вигідно.

Мінсоцполітики зосередилося на трьох ключових напрямах:

забезпечення житлом;

створення робочих місць;

розвиток громад, у яких хочеться жити.

Марчак зауважила, міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла, що дозволить забезпечити дедалі більше людей власними оселями.

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Окрім того, кожна громада, наголосила Марчак, має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя.

Нагадаємо, за результатами дослідження, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину.

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