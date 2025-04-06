У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни — Finance.ua
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У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни

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У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни
У Мінсоцполітики розповіли, як уряд планує запобігти відтоку чоловіків за кордон після війни
Соціологи попереджають, після завершення бойових дій частина українських чоловіків може виїхати за кордон. Уряд усвідомлює цю загрозу і готує рішення, які мають допомогти утримати українців вдома.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в коментарі «Новини.Live».
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За її словами, у світі вже сформувався образ українців як сильних, розумних і працьовитих людей, тому завдання держави — зробити так, щоб повертатися і залишатися в Україні було вигідно.
Мінсоцполітики зосередилося на трьох ключових напрямах:
  • забезпечення житлом;
  • створення робочих місць;
  • розвиток громад, у яких хочеться жити.
Марчак зауважила, міністерство розширює програми житлової підтримки та працює над створенням фонду соціального житла, що дозволить забезпечити дедалі більше людей власними оселями.
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Окрім того, кожна громада, наголосила Марчак, має розвивати інфраструктуру, соціальні сервіси й середовище, яке буде комфортним і привабливим для життя.
Нагадаємо, за результатами дослідження, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину.
За матеріалами:
Novyny.live
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