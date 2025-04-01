У Таллінні скасують безкоштовний проїзд для українських біженців — Finance.ua

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У Таллінні скасують безкоштовний проїзд для українських біженців

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У Таллінні скасують безкоштовний проїзд для українських біженців
У Таллінні скасують безкоштовний проїзд для українських біженців
З 1 травня 2025 року українські біженці, не зареєстровані в столиці Естонії Таллінні, більше не зможуть безплатно користуватися громадським транспортом міста.
Про це повідомляє ERR.

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Нова постанова набере чинності з 1 травня 2025 року, щоб забезпечити достатній проміжок часу для повідомлення про зміни та адаптації до них.

Причини скасування

Причиною скасовування безкоштовного проїзду став той факт, що в більшості українських біженців, які проживають у Таллінні, на теперішній момент є офіційна реєстрація в столиці.
Як зазначається в пояснювальній записці до розпорядження місцевої влади, для зареєстрованих мешканців Таллінна діє право на безоплатне користування громадським транспортом, тому нема потреби зберігати окреме право на безоплатний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці, і раніше ухвалене розпорядження має бути визнано недійсним.
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Нагадаємо, безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців у Таллінні запровадили 3 березня 2022 року.
Естонська рада допомоги біженцям (Eesti Pagulasabi) раніше запустила в Естонії та Латвії нову програму про ринок праці для біженців, які шукають роботу. Вона пропонує підтримку тим, хто просто хоче вийти на ринок праці, та тим, хто шукає можливості просування кар’єрними сходами.
Естонія відчуває нестачу робочої сили в 63 професіях, показує Звіт EURES. Деякі з галузей, які найбільше постраждали, це кваліфіковані професії, охорона здоров’я, ІТ, громадське харчування та готельний бізнес, а також виробництво.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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