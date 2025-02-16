Хто та як може отримати грошову допомогу від Естонії — Finance.ua
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Хто та як може отримати грошову допомогу від Естонії

Особисті фінанси
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Хто та як може отримати грошову допомогу від Естонії
Хто та як може отримати грошову допомогу від Естонії
Естонська рада у справах біженців надасть фінансову допомогу для частини українців. У рамках програми можна отримати по 10,8 тис. грн на кожного члена родини.
Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Естонської ради у справах біженців.

Хто може отримати кошти

Грошову допомогу можуть отримати найбільш вразливі категорії громадян для покриття базових потреб, зокрема на продукти харчування та гігієнічні засоби.
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Виплати будуть доступні домогосподарствам кількох пріоритетних районів Запорізької області із низьким рівнем доходу і які на момент звернення проживають у небезпечних регіонах.
Багатоцільову грошову допомогу нададуть на основі індивідуальної оцінки домогосподарств з урахуванням різних соціально економічних критеріїв та критеріїв вразливості.
До пріоритетних вразливих груп належать такі родини:
  • де є діти, а очолює родину одинока матір/самотній батько;
  • де жінка є єдиним годувальником;
  • родини з вагітними жінками;
  • де є троє і більше дітей до 18 років;
  • родини мають дітей до двох років;
  • є особи з інвалідністю першої або другої групи;
  • родини, де є особи, які мають тяжкі захворювання/потребують дороговартісного лікування;
  • родини, які складаються з осіб похилого віку (від 60 років);
  • у кого повністю чи частково зруйноване житло;
  • родини, члени яких були поранені чи загинули через активні бойові дії.
У повідомленні Естонської ради у справах біженців зазначається, усі вразливості повинні бути підтверджені відповідними документами.
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Наявність категорії є необхідною умовою для участі в програмі, але не є гарантією отримання грошової допомоги

Розмір допомоги та як оформити

Розмір багатоцільової грошової допомоги встановлений на рівні 3,6 тис. грн на місяць на одного члена домогосподарства впродовж трьох місяців.
16 лютого відкриють онлайн-реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу для мешканців пріоритетних районів Запорізької області за посиланням.
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«Після подання запиту команда Естонської ради у справах біженців розгляне інформацію та прийме рішення протягом трьох тижнів. Ви отримаєте повідомлення про результати розгляду вашого запиту на електронну адресу, вказану в запиті», — додали організатори.
За матеріалами:
Novyny.live
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