У Міносвіти спрогнозували, яких спеціалістів потребуватимуть в Україні через 5 років — Finance.ua

У Міносвіти спрогнозували, яких спеціалістів потребуватимуть в Україні через 5 років
У Міністерстві освіти і науки спрогнозували, що через п’ять років в Україні виникне потреба у вчителях, лікарях, інженерах, психологах та реабілітологах.
Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі телемарафону.
Заступника міністра додає, що наразі складно визначити, у якій кількості виникне потреба за іншими спеціальностями.
«Ми чітко знаємо, що нам будуть потрібні деякі професії: вчителі, лікарі — це точно в пріоритеті, інженери-будівельники, інженери-архітектори — потрібні будуть для відновлення, психологи, реабілітологи. Це того типу професії, які однозначно, ми розуміємо, що є прогноз, що нам вони будуть потрібні через років п’ять», — сказав Винницький.
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За його словами, вища освіта в Україні працює з прогнозуванням на п’ять-десять років уперед.
«Фактично ми говоримо, що деякі професії — це підготовка скоріше до самореалізації особистості, ніж підготовка до якоїсь професії», — резюмує він.
За словами Винницького, в Україні залишиться державне замовлення на ті спеціальності, які можна спрогнозувати, а на інші залишатиметься невелика кількість держзамовлення і грантова система.
Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки України визначив критерії укрупнення закладів вищої освіти. Він стверджує, що не більше два виші необхідно утримувати в містах із населенням від 100 до 350 тисяч людей.
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