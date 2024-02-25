У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 08:15 — Казна та Політика

У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка)

Україна у 2023 році отримала у загальному 42,5 млрд доларів зовнішнього фінансування. 11,6 млрд доларів (27%) від цієї суми — це безповоротна грантова допомога.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

Інфографіка: Міністерство фінансів України

Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд доларів, зокрема від:

ЄС - 19,5 млрд доларів;

МВФ — 4,5 млрд доларів;

Японії - 3,4 млрд доларів;

Канади — 1,8 млрд доларів;

Великобританії - 1 млрд доларів;

Світового банку — 660 млн млн доларів;

Іспанії - 50 млн доларів.

«Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС», — заявили у Мінфіні.

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боргу України Нагадаємо, протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на $33,9 млрдв основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

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