У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка)
Україна у 2023 році отримала у загальному 42,5 млрд доларів зовнішнього фінансування. 11,6 млрд доларів (27%) від цієї суми — це безповоротна грантова допомога.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Читайте також
Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.
Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд доларів, зокрема від:
- ЄС - 19,5 млрд доларів;
- МВФ — 4,5 млрд доларів;
- Японії - 3,4 млрд доларів;
- Канади — 1,8 млрд доларів;
- Великобританії - 1 млрд доларів;
- Світового банку — 660 млн млн доларів;
- Іспанії - 50 млн доларів.
«Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС», — заявили у Мінфіні.
Читайте також
Нагадаємо, протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на $33,9 млрдв основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Поділитися новиною