У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка)

Казна та Політика
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У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка)
У Мінфіні відзвітували, яку суму зовнішнього фінансування отримала Україна у 2023 році (інфографіка)
Україна у 2023 році отримала у загальному 42,5 млрд доларів зовнішнього фінансування. 11,6 млрд доларів (27%) від цієї суми — це безповоротна грантова допомога.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
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Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.
Інфографіка: Міністерство фінансів України
Інфографіка: Міністерство фінансів України
Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд доларів, зокрема від:
  • ЄС - 19,5 млрд доларів;
  • МВФ — 4,5 млрд доларів;
  • Японії - 3,4 млрд доларів;
  • Канади — 1,8 млрд доларів;
  • Великобританії - 1 млрд доларів;
  • Світового банку — 660 млн млн доларів;
  • Іспанії - 50 млн доларів.
«Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС», — заявили у Мінфіні.
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Нагадаємо, протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на $33,9 млрдв основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
За матеріалами:
Finance.ua
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