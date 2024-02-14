Україна має намір залучити від Франції 200 млн євро грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури — Finance.ua

Україна має намір залучити від Франції 200 млн євро грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури Сьогодні 07:05 — Казна та Політика

Україна має намір залучити від Франції 200 млн євро грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

Кабінет Міністрів України схвалив залучення від Франції 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, рішенням, ухваленим на засіданні уряду у вівторок, схвалено проєкт грантової угоди між урядами України та Франції щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України.

Читайте також Франція виділить у фонд підтримки України додаткові 200 млн євро

Угодою передбачено залучення грантових коштів уряду Франції в сумі 200 млн євро, які буде спрямовано на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах, як охорона здоров’я, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, перероблення відходів, розмінування та цифрові технології.

Нагадаємо, за даними КSE Institute, сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд доларів. На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд. Завдані інфраструктурі збитки на початок 2024 року сягають $36,8 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.