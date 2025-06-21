У Мінʼюсті розповіли, що потрібно знати про договір дарування — Finance.ua

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У Мінʼюсті розповіли, що потрібно знати про договір дарування

Особисті фінанси
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У Мінʼюсті розповіли, що потрібно знати про договір дарування
У Мінʼюсті розповіли, що потрібно знати про договір дарування
Договір дарування — це не лише вияв добрих намірів, а й серйозний правочин, який потребує уваги до юридичних деталей.
У Міністерстві юстиції розповідають, що варто знати про договір дарування.

Що варто знати про договір дарування

Договів дарування — це передання майна безкоштовно у власність іншій особі.
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Проте, якщо одержувач дарунка зобов’язаний щось зробити у відповідь — це вже не дарування.

Хто і що може дарувати

У дарунок можна передати рухомі речі, враховуючи кошти та цінні папери, нерухомі речі, а також майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому
Договір може бути укладений як фізособами, так і юрособами. Це також дозволено державі, АР Крим та територітальним громадам.
Водночас, батьки чи опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.
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Якщо договір укладає один з подружжя зі сторонньою особою, потрібно попередньо виділити або визначити частку в спільному майні.
А при даруванні між підприємствами — це можливо лише за прямою вказівкою у статуті компанії.
Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник.

Форма договору дарування

У залежності від виду дарунка, договір може бути укладений в усній чи письмовій формах.
Якщо дарують предмети особистого користування та побутового призначення правочин може бути укладений усно.
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Коли ж дарують нерухоме майно, валютні цінності на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, такий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
Особливої уваги потребує дарування земельних ділянок сільськогосподарського призначення — тут діють окремі правила, зокрема щодо родинного кола обдаровуваних.
У разі дарування з умовою передачі майна в майбутньому, договір діє лише до моменту смерті будь-якої зі сторін.
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Дарувальник може відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.
Дарувальник має право вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на нього обов’язку на користь третьої особи.
Він також може вимагати розірвання договору у випадках порушення прав третіх осіб, кримінального правопорушення з боку обдаровуваного чи загрози знищення цінного дарунка.
При посвідченні нотаріусом договору дарування мають бути подані наступні документи:
  • паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків;
  • довіреність (якщо діятиме представник);
  • якщо договір за участю юридичної особи, документи які підтверджують правоздатність та дієздатність юридичної особи;
  • документи, які підтверджують право власності відчужуваного майна;
  • згода подружжя (у разі розпорядження спільним майном подружжя);
  • оцінка об’єкта дарування (у разі якщо передбачена сплата податку).
Але остаточний перелік документів залежить від конкретної ситуації — його визначає нотаріус.
За матеріалами:
Finance.ua
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