У «Межигір'ї» розпочався процес передачі майна в державне управління — Finance.ua

У «Межигір'ї» розпочався процес передачі майна в державне управління Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

У «Межигір'ї» розпочався процес передачі майна в державне управління

Міжвідомча комісія розпочала огляд парка-пам'ятки «Межигір'я» в межах процесу передачі арештованого на території парку майна в державне управління.

«Спеціальна адміністрація парка-пам'ятки „Межигір'я“ спільно з АРМА, за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали передачу у державне управління арештованих активів, які знаходяться на території парку і на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента Януковича після Революції Гідності», — йдеться в повідомленні.

Перевірка наявності і огляд майна «Межигір'я» є першим етапом процесу передачі арештованих активів в управління державній установі «Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я».

Зокрема, державній установі має бути передано в управління рухоме майно, яке знаходиться на державній землі парка-пам'ятки і яке є складовою інфраструктури паркового комплексу та використовується в тепло-, електро-, водопостачанні та водовідведенні, а також в охороні паркового комплексу.

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Крім того, «Межигір'я» є офіційним користувачем земельних ділянок, на які оформлено речові права, і зазначені дані внесено як до Державного земельного кадастру, так і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Законні умови для передачі в управління парку «Межигір'я» активів забезпечено Кабінетом Міністрів України, який своїм розпорядженням № 321-р підтримав пропозицію АРМА і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Згідно з цим документом також має бути проведена передача іншого арештованого майна, а саме: садової техніки, меблів, картин, інтер'єри музеїв тощо.

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Фінальним результатом виконання рішення уряду має стати передача арештованого майна від відповідального зберігача арештованих активів, тобто від представника громадської організації, в управління державній установі парк-пам'ятка «Межигір'я».

Як повідомлялося, у 2023 році Верховна Рада України схвалила закон, який повернув парк-пам'ятку «Межигір'я» у державну власність та створив новий об'єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель державної власності з офіційною назвою парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я». Це рішення розпочало процес перетворення колишньої урядової резиденції на державний парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

Укрінформ За матеріалами:

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