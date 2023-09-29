До суду скеровано справу про заволодіння Януковичем угіддями «Сухолуччя» — Finance.ua
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До суду скеровано справу про заволодіння Януковичем угіддями «Сухолуччя»

Фондовий ринок
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Антикорупційні органи України направили до Вищого антикорупційного суду справу про заволодіння угіддями «Сухолуччя» колишнім президентом України Віктором Януковичем і його спільниками.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
У справі проходять колишній президент України та ще троє осіб, яких обвинувачують у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 2 млн. грн.
У САП нагадують, що у 2007 році на той час прем'єр-міністр Янукович з метою заволодіння державним майном, а саме — земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював низку рішень, які призвели до того, що ця земля вибула з державної власності.
«Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які зверталися до Київської облдержадміністрації із заявами щодо виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом про зміну цільового призначення зазначених ділянок», — зазначається в повідомленні.
Надалі це давало змогу безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.
Згодом, у 2009−2011 рр., на цій ділянці було побудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.
«Дії колишнього президента кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, його спільників — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України», — повідомляє САП.
За матеріалами:
Економічна Правда
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