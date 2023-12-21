Суд ЄС скасував санкції проти Януковича та його сина — Finance.ua

Суд ЄС скасував санкції проти Януковича та його сина Сьогодні 12:40

Суд ЄС скасував санкції проти Януковича та його сина

Суд Європейського Союзу визнав нечинними запроваджені два роки тому Радою ЄС санкції проти експрезидента Віктора Януковича та його сина Олександра.

Про це пише Euronews

«Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу скасував санкції ЄС проти колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра, які їх успішно оскаржили», — йдеться у матеріалі.

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На переконання суддів, Рада ЄС «помилилася в оцінці», додавши в 2021-му році імена Януковичів до санкційного переліку, оскільки на той момент не було підтверджень, що суд проти них в Україні був справедливим.

«Адвокати Віктора Януковича відстоювали позицію, що судовий вирок українського суду проти нього за державну зраду був політично мотивованим й процесуально несправедливим, й що він не мав змоги оскаржити іншу корупційну підозру», — стверджує Euronews.

Аргументацію стосовно відсутності впевненості в неупередженості українського процесу європейські судді використали й стосовно Януковича-молодшого.

«Суд загальної юрисдикції ЄС скасував рішення щодо включення обох Януковичів до європейського санкційного переліку й наказав Раді ЄС оплатити юридичні витрати», — підсумовує агентство.

Зауважимо, що попри ухвалу суду, проти Януковичів досі діють санкції ЄС, які були запроваджені іншим рішенням влітку 2022-го року. Тобто вони досі не мають права в'їжджати на територію ЄС або володіти там будь-якими активами.

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Укрінформ За матеріалами:

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