Державі відшкодували понад 32 мільйони у справі про зловживання з боку посадовців часів Януковича — Finance.ua

Державі відшкодували понад 32 мільйони у справі про зловживання з боку посадовців часів Януковича Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Державі відшкодували понад 32 мільйони у справі про зловживання з боку посадовців часів Януковича

У дохід держави повернуто понад 32 млн грн збитків, завданих унаслідок зловживання службовим становищем колишніми посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів.

Про це повідомляє НАБУ

«Детективи НАБУ та прокурори САП домоглися повного відшкодування збитків на суму понад 32 млн грн у межах розслідування зловживання службовим становищем посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів України», — ідеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2011−2012 роках Мінприроди закупило послуги програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього середовища з використанням технологій дистанційного зондування Землі. Однак таке програмне забезпечення фактично не розроблялося, а його функціонал виконувався іншими ліцензійними готовими програмними продуктами із суттєво нижчою вартістю.

У лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику міністра — керівнику апарату Міністерства екології та природних ресурсів України 2010−2013 років, а також двом громадянам Австрії, яким додатково інкриміновано відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.

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«19 червня 2023 року стороною захисту відшкодовано всю суму завданих збитків в сумі понад 32 млн грн (які зараховано на державний казначейський рахунок), а 4 липня 2023 року справу скеровано до суду», — поінформували у НАБУ.

Нагадаємо, колишньому заступнику міністра екології та природних ресурсів часів президента Януковича та двом іноземним громадянам повідомили про підозру у заволодінні 32,048 млн грн при закупівлі послуг із дистанційного зондування Землі.

Оскільки місцеперебування експосадовця не було встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК України.

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Укрінформ За матеріалами:

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