Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі "боргу Януковича" — Finance.ua

Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі "боргу Януковича" Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі "боргу Януковича"

Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі про «борг Януковича» на 3 млрд доларів.

Про це йдеться у рішення Верховного Суду Британії, повідомляє Міністерство фінансів України.

Верховний Суд Сполученого Королівства прийняв рішення, що справу, яка була ініційована росією проти України, щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

Верховний Суд Сполученого Королівства дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді. Постановивши це рішення через більш ніж сім років після того як росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд цим підтримав позицію України.

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росія, діючи через свою довірену особу, намагалась переконати англійський суд постановити рішення на користь росії, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій. Але, у кінцевому підсумку, Верховний Суд відхилив прохання росії та визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів.

Як зазначив суддя пан Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу «є однозначно сильною», і «погрози росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році».

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Верховний Суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція захисту має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду. Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни росії проти України, оскільки апеляційний розгляд «відбувався до повномасштабного вторгнення росії до України у лютому 2022 року», але Лорд Карнват, суддя Верховного Суду зазначив, що подальшу поведінку росії неможливо ігнорувати.

Наразі росії доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України та відповісти за свої жахливі вчинки по відношенню до України у процесі відкритого судового розгляду у англійському суді. Тепер на росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані росією як один із інструментів зброї проти України.

Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій.

Усі докази будуть представлені суду для вивчення та під пильним наглядом світової спільноти. Правда та справедливість на боці України. Як в суді так і на полі бою, Україна буде боротись проти росії до кінця, з повної вірою, що зрештою перемога буде за Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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